Como parte del ciclo de catas organizadas por EL UNIVERSAL en colaboración con el Wine Bar by Concours Mondial de Bruxelles (CMB), el pasado 29 de mayo se llevó a cabo una nueva edición en la que los asistentes degustaron seis etiquetas galardonadas por el CMB, uno de los concursos de vinos más reconocidos a nivel internacional.

Desde 1994, el Concours Mondial de Bruxelles ha consolidado su reputación como un referente en el mundo del vino. Su trayectoria de casi tres décadas lo respalda como una plataforma que destaca las mejores producciones vitivinícolas del mundo.

El Concours Mondial de Bruxelles ha consolidado su reputación como un referente en el mundo del vino.s. | FOTO: DIEGO SIMÓN

La cata se realizó en el Wine Bar by CMB, un espacio único en México que alberga exclusivamente vinos premiados por este certamen. Ubicado en Copenhague 23, Zona Rosa, este bar de vinos se ha convertido en punto de encuentro para quienes desean descubrir etiquetas con reconocimiento internacional.

Sommelier Víctor Hugo Servín Cruz. | FOTO: DIEGO SIMÓN

En esta edición, la experiencia fue guiada por el sommelier Víctor Hugo Servín Cruz, quien presentó seis vinos provenientes de distintas regiones vinícolas de Europa:

Fleurs de Prairie Blanc – Fleurs de Prairie, Francia

Malvazija Istarska – Josip Barisic, Croacia

Pena Vermelha Rosé – Santos & Seixo, Portugal

Pischello Rosso – Tenimenti Leone, Italia

Tã Somente – Figueirinha, Portugal

EM Brut – Edoardo Miroglio, Bulgaria

Chef Daniel Nates. | FOTO: DIEGO SIMÓN

Cada vino fue maridado con un platillo diseñado por el chef Daniel Nates, ganador de la final regional de S.Pellegrino Young Chef para América Latina y nombrado por Food and Wine en Español como uno de los 19 Best New Chefs de México en 2019.

Nates, quien desde hace un año colabora como chef asociado del Wine Bar, diseñó un menú especial para la ocasión:

Fish and chips

Hamburguesa de wagyu

“Polinización”, un pastel de miel con notas dulces.

Suscriptores de EL UNIVERSAL disfrutaron de una cata de altura. | FOTO: DIEGO SIMÓN

Una combinación que permitió explorar las cualidades de cada vino en armonía con los sabores de temporada.

La catas organizadas por EL UNIVERSAL y el Wine Bar by CMB están dirigidas al público en general, sin embargo, al ser suscriptor de El Gran Diario de México podrás contar con un precio especial para participar en esta experiencia de altura.

Los asistentes disfrutaron de seis vinos galardonados por el CMB. | FOTO: DIEGO SIMÓN

¡No pierdas la oportunidad de ser parte de próximas experiencias!