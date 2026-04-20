Especialistas coinciden en que, tras las recientes reformas aprobadas por el Congreso de la Unión para fomentar la inversión y los cambios a la Ley de Presupuesto, así como las propuestas para universalizar los servicios de salud, México necesita un Consejo Fiscal que revise si estos cambios son técnica y económicamente viables.

Consultados por EL UNIVERSAL, dijeron que ese tipo de ajustes sorprenden y preocupan, ya que implicarán un mayor gasto, sin tener el respaldo de ingresos adicionales sostenibles, y en un contexto internacional adverso que obliga al gobierno federal a ajustarse el cinturón.

Señalaron específicamente la reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), ligada a la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, pues se flexibilizan las reglas fiscales.

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Ingresos suben....gastos despegan

Legisladores avalaron la iniciativa original enviada por el Ejecutivo federal sobre el “gasto estructural” para excluir esa norma que pone un tope al presupuesto en sueldos y salarios del sector público y las asignaciones a programas sociales, puntualizaron.

Eso significa que el gobierno podrá gastar más sin violar la autorización del presupuesto en la Cámara de Diputados y, al final, eso se reflejará en mayor déficit fiscal en las finanzas públicas, alertaron.

En el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) hay preocupación sobre esa reforma a la LFPRH, ya que es aventurada, al alejarse de la disciplina fiscal, y eleva el riesgo de que crezca el desbalance en las finanzas públicas de cara al conflicto bélico.

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“Llama la atención que no se considera el riesgo global, pese a que sea algo transitorio”, dijo en entrevista la presidenta del organismo, Gabriela Gutiérrez Mora.

Urge consejo fiscal

A fin de cuentas, se afectará la disciplina fiscal, puesto que no se sabe con qué recursos se va a compensar, situación que sorprendió a especialistas del IMEF.

La directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller, dijo que con los cambios en el “gasto estructural” se le está dando la vuelta al máximo del gasto corriente.

“Es una clara señal de que no piensan por ningún motivo limitar el crecimiento en programas sociales, sin que ello sea un obstáculo para lograr la consolidación fiscal”, enfatizó.

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Por su parte, la organización México Evalúa vio como un riesgo el ajuste a la Ley de Presupuesto, por un menor control del Congreso y cambios en el uso de la deuda, al debilitar el vínculo con la inversión, con lo cual se abrirá espacio para financiar el gasto corriente.

Si bien considera positivo tener una mayor agilidad en los procesos de contratación para acelerar proyectos prioritarios y mayor transparencia, porque el gobierno deberá mostrar compromisos de gasto a cinco años, consideró importante mantener reglas fiscales sólidas.

De ahí que, para el profesor de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, Héctor Villarreal, hoy más que nunca urge contar con un Consejo Fiscal.

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Aunque sería no vinculativo, se contaría con una voz técnica para ver si el país va por el camino correcto, eliminando el manejo discrecional del presupuesto, enfatizó.

Villarreal agregó que hay experiencias en otros países que podrían ser replicables, al recordar que en el Congreso de la Unión quedaron pendientes varias propuestas como un primer intento para convertir al Centro de Estudios de la Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados en un verdadero Consejo Fiscal apartidista.

“No se empezaría de cero. Hay que revisar esas iniciativas para actualizarlas y hacer los cambios para mejorarlas”, dijo.

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Eduardo Fernández, integrante del Consejo Fiscal de Uruguay, comentó recientemente la experiencia del país en un webinar organizado por el Grupo FISLAC.

Destacó que lo importante no sólo es contar con un organismo que sea autónomo, sino que también tenga independencia financiera, para que no se limite el trabajo de los consejeros, pues no cobran.

“Sin un Consejo Fiscal fuerte se le dificulta al ministerio de Economía, que tiene para resistirse, para salirse de las reglas fiscales”, expresó.

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Fernández comentó que antes se establecían proyecciones que se ajustaban sobre la marcha, por lo que ahora hay un sistema dual con una meta fiscal estructural asociada a un ancla en la deuda.

En Chile también existe un Consejo Fiscal Autónomo, integrado por cinco expertos en materia fiscal y presupuestaria, cuyo responsable es designado por el presidente en turno.

Fue creado desde 2013 como un consejo asesor, y en 2019 fue reformado para darle autonomía, de forma que es de carácter técnico y consultivo, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

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