La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera temporal dos predios en Sonora donde se realizaban actividades de extracción de oro sin la autorización en materia de impacto ambiental, uno de ellos operado por la empresa RM Esperanza de México y el otro ubicado en un rancho del municipio de Cucurpe.

Las acciones fueron resultado de denuncias ciudadanas que motivaron inspecciones federales. En ambos sitios, los responsables no acreditaron contar con el permiso expedido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), requisito obligatorio para el desarrollo de proyectos mineros.

En el primer caso, inspectores federales detectaron trabajos de extracción de oro en las instalaciones de RM Esperanza de México sin la autorización ambiental correspondiente, por lo que la Profepa ordenó la clausura temporal total de las actividades como medida preventiva para evitar posibles afectaciones al entorno.

Profepa cierra dos predios mineros en Sonora; extraían oro sin permiso ambiental. Foto: Especial.

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La segunda clausura se llevó a cabo en el Rancho Las Golondrinas, en el municipio de Cucurpe, donde durante una inspección derivada de una denuncia también se constató la extracción de oro sin el permiso ambiental exigido por la legislación.

La dependencia explicó que la autorización de impacto ambiental permite evaluar los efectos que un proyecto puede generar sobre el suelo, el agua, la flora, la fauna y los ecosistemas, además de establecer medidas para prevenir o mitigar los daños ambientales.

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Tras las inspecciones, la Profepa inició los procedimientos administrativos correspondientes para determinar las responsabilidades de los involucrados y definir las sanciones que, en su caso, procedan.

La institución federal señaló que continuará atendiendo denuncias ciudadanas y reforzando la vigilancia para combatir actividades que incumplan la normatividad ambiental y representen un riesgo para los recursos naturales.

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