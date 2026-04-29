Un juez de control dictó esta tarde prisión preventiva oficiosa a Audias Flores Silva, "El Jardinero", lugarteniente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por su posible participación en los delitos de portación de armas de fuego y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Por lo que, en las próximas horas será trasladado de las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) al penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, desde donde llevará su proceso penal.

Flores Silva compareció por videoconferencia ante un juez del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Almoloya de Juárez, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

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Durante la diligencia, el Ministerio Público Federal, adscrito a la FEMDO, lo acusó de portación ilegal de armas y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la FGR, la defensa del capo michoacano solicitó la duplicidad del plazo constitucional para definir su situación jurídica, por lo que el fin de semana se resolverá si es vinculado a proceso por delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La FGR señaló que Flores Silva cuenta con una orden de detención con fines de extradición, solicitada por autoridades de los Estados Unidos.

“A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente”, señaló la institución ministerial.

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