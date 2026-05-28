La Secretaría de Movilidad (Semovi) puso en marcha la campaña ‘Viva de Empatía y Seguridad Vial’, una iniciativa ciudadana e informativa que tiene como objetivo fortalecer la cultura vial y difundir entre la población la Jerarquía de la Movilidad establecida en la ley.

A través de jornadas de trabajo territorial y en coordinación con alcaldías, organizaciones civiles, colectivos y activistas en favor de la movilidad segura, se realizan actividades informativas dirigidas a todas las personas usuarias de la vía pública, para sensibilizar sobre la importancia de priorizar a quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad.

La campaña enfatiza que las y los peatones tienen la máxima prioridad en la vía pública, seguidos de ciclistas y luego usuarios del transporte público, para promover así una convivencia vial basada en el respeto, la empatía y la corresponsabilidad.

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Semovi pone en marcha la campaña ‘Viva de Empatía y Seguridad Vial’. Foto: Especial.

Asimismo, durante estas actividades se comparte información sobre los derechos de peatones y ciclistas, así como disposiciones del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, con el propósito de generar conciencia sobre la importancia de construir calles más seguras para todas las personas.

En esta ocasión, la alcaldía Magdalena Contreras se sumó a esta iniciativa en conjunto con Guardianes de la Movilidad, Grupo de Apoyo Vial Radares y Bicicleta Mi Amor, quienes participaron en labores de sensibilización e interacción con la ciudadanía.

La campaña ‘Viva de Empatía y Seguridad Vial’ continuará próximamente en las alcaldías Tlalpan y Azcapotzalco, además de otros puntos de la Magdalena Contreras, con la meta de extender estas acciones en toda la capital.

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De igual forma, la estrategia contempla intervenciones en zonas escolares para reforzar la protección de niñas, niños y sus familias, y fomentar entornos más seguros y accesibles.

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