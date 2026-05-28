Dos jóvenes, identificados como Dominic y Brandon, fueron asesinados a tiros la tarde de este jueves en la colonia Ejército de Oriente, en la alcaldía Iztapalapa.

Tras una persecución y un operativo desplegado por policías capitalinos, seis personas fueron detenidas por su posible relación con el ataque, indicó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió en el cruce de Antonio Carbajal y Brigada Carbajal, donde una maestra alertó a las autoridades luego de escuchar múltiples detonaciones dentro de las inmediaciones de una escuela.

Según su testimonio, resguardó a los alumnos en un salón aledaño mientras solicitaba apoyo de emergencia.

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Al sitio acudieron elementos de la SSC y servicios de emergencia, quienes localizaron a dos jóvenes con impactos de arma de fuego en el rostro.

Paramédicos confirmaron que las víctimas, de 17 y 18 años de edad, ya no contaban con signos vitales.

Tras una persecución y un operativo desplegado por policías capitalinos, seis personas fueron detenidas por participar en el presunto doble homicidio de dos jóvenes en Iztapalapa. | Foto: Especial.

Las autoridades señalaron que el ataque habría sido directo.

A través de las cámaras del Centro de Comando y Control (C2) Oriente se detectó la ruta de escape de uno de los presuntos responsables, quien viajaba en un vehículo blanco sin placas de circulación.

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Con apoyo de distintos equipos de trabajo, policías capitalinos iniciaron una persecución que derivó en la detención del conductor del automóvil. Paralelamente, otros cinco sujetos fueron ubicados en un establecimiento de venta de bebidas alcohólicas de la zona.

Durante la revisión preventiva realizada a los detenidos, los uniformados aseguraron dos armas de fuego cortas, 24 cartuchos útiles, un vehículo y una motocicleta.

Los seis hombres detenidos tienen 40, 37, 36, 35, 31 y 26 años de edad. Todos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes para esclarecer el móvil del doble homicidio.

La zona permaneció acordonada mientras personal pericial realizaba las diligencias y el levantamiento de los cuerpos.

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JACL/cr