La Policía de la Ciudad de México capturó a Tania Danae "N", pareja sentimental de "El Daza", integrante de la Unión Tepito, en posesión de droga y un arma de fuego, en calles de la alcaldía Iztapalapa.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) comunicó que la detención se logró a través de patrullajes por parte de elementos asignados a la vigilancia de la colonia Agrícola Pantitlán.

Los oficiales observaron a la mujer que se encontraba en el cruce de la calzada General Ignacio Zaragoza y la calle Oriente, quien manejaba lo que aprecian ser envoltorios con droga.

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Al momento de la detención se le decomisaron varios envoltorios de droga, así como un arma de fuego. Foto: Especial.

Por lo anterior, los policías se acercaron a Tania y tras realizarle una revisión le hallaron un arma de fuego, tres cartuchos útiles, así como 112 bolsas con marihuana, 56 bolsas con metanfetamina, cinco teléfonos celulares y dinero.

Tania Danae fue presentada ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.

De acuerdo con la SSC, la detenida formaría parte de la Unión Tepito, grupo dedicado al narcomenudeo y la extorsión, principalmente en la Ciudad de México.

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