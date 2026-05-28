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Nezahualcóyotl, Méx.-Este sábado 30 de mayo el Festival Ecos de Oriente convertirá al Deportivo Ciudad Jardín de Nezahualcóyotl en el escenario principal del Circuito Nacional de Festivales por la Paz.
Panteón Rococó cerrará la jornada a las 20:30 horas con su potente ska, pero la cartelera incluye varios grupos que ofrecen un amplio recorrido por ritmos distintos desde las primeras horas de la tarde.
La programación completa inicia a las 14:40 con Los Kamer.
A las 16:30 sube Nana Pancha, seguida de Fania y la Rebelión Rumbera a las 17:40.
A las 18:50 llega el turno de Out of Control Army, y el cierre estelar queda a cargo de Panteón Rococó.
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Este evento forma parte del Circuito Nacional de Festivales por la Paz, una iniciativa de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México que prevé 200 festivales gratuitos en todo el país.
La idea central consiste en recuperar espacios públicos, fortalecer la convivencia y llevar propuestas artísticas de calidad a las comunidades.
Panteón Rococó acumula más de tres décadas de trayectoria y se posiciona como una de las bandas fundamentales del ska mexicano y latinoamericano.
Sus presentaciones se caracterizan por la intensidad en vivo y por un repertorio que ha acompañado a varias generaciones.
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La combinación con las otras propuestas del cartel —que van del rock y el ska hasta ritmos tropicales y fusiones— generará una jornada diversa que atraerá a distintos públicos, confían las autoridades.
El ayuntamiento de Nezahualcóyotl respalda la realización del festival y abre las puertas del Deportivo Ciudad Jardín para que las familias del municipio y la región disfruten de un día completo de música en un entorno seguro y accesible.
La entrada es completamente gratuita.
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Las autoridades invitan a la población a llegar con tiempo para disfrutar de todos los artistas y a participar de manera respetuosa en la recuperación positiva del espacio público.
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vr/cr
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