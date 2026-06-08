La tarde de este lunes, un poste de luz colapsó en la esquina de la calle Manuel José Othón y la avenida San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc por las intensas lluvias registradas en la Ciudad de México.

Lluvias derriban poste y árbol en la alcaldía Cuauhtémoc; vehículo resulta afectado. Foto: Especial.

A unos metros del incidente, un árbol también cayó y terminó encima de un automóvil Fiat color blanco que se encontraba estacionado en la zona.

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De acuerdo con vecinos, momentos antes del incidente se escuchó un fuerte sonido y después sus hogares tuvieron la interrupción de luz.

Lluvias derriban poste y árbol en la alcaldía Cuauhtémoc; vehículo resulta afectado. Foto: Especial.

Los vecinos llamaron a la policía y para registrar el suceso y solicitar ayuda al dueño del vehículo blanco.

dmrr