A una semana de las lluvias torrenciales en Cuajimalpa, la alcaldía entregó apoyos directos a las familias que sufrieron daños en sus viviendas y pertenencias.

Tras los recorridos de supervisión encabezados por el alcalde Carlos Orvañanos, y los censos realizados en las colonias afectadas, la demarcación comenzó la distribución de ayuda personalizada con base en las necesidades detectadas en cada hogar.

Los apoyos incluyen despensas, agua potable, cobijas, frazadas, ropa, calzado, artículos de higiene personal, pañales, utensilios de cocina, medicamentos, láminas y colchones, además de electrodomésticos para aquellas familias que perdieron parte de su patrimonio a consecuencia de las inundaciones y deslaves.

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El alcalde Carlos Orvañanos informó que el objetivo es acompañar a las familias durante el proceso de recuperación y ayudarles a restablecer las condiciones básicas de sus hogares.

La demarcación mantiene recorridos en zonas afectadas como Las Galicias, La Navidad, Chimalpa, Zentlapatl, Coatzehuaya, San José de los Cedros, Contadero, Tinajas, Antonio Ancona y Avenida José María Castorena, donde el alcalde ha estado presente y, en varios casos, ha acudido en más de una ocasión para supervisar avances y dar seguimiento a las familias.

Además, ante los pronósticos de más lluvias, las brigadas de Servicios Urbanos continúan realizando limpieza, desazolve y retiro de cascajo, entre otras actividades.

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