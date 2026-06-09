Metrópoli | 09-06-26 | 13:03 | Arantxa Meave | Actualizada | 09-06-26 | 13:03 |

Debido a las intensas lluvias registradas la madrugada de este martes, mobiliario y elementos eléctricos del fueron cubiertos con lonas y bolsas de plástico para protegerlos del agua.

En uno de los tramos del recorrido, donde se instalaron sillones grises para adultos mayores, se colocaron lonas negras de plástico para resguardar la tela de la lluvia.

El personal del parque comenzó a retirar las lonas que cubrían los sillones, limpiar la zona y colocar las mesitas la mañana de este martes alrededor de las 10:30 horas.

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Otros objetos, como macetas y bocinas, también fueron cubiertos con bolsas de plástico negro, principalmente para proteger los equipos eléctricos de la humedad.

mahc/LL

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