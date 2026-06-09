Cuauhtémoc, Méx.- En la explanada de la estación Buenavista será exhibido un modelo del tren que recorrerá la ruta Buenavista-Pachuca para que la población pueda conocerlo de manera gratuita, informó la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI).

Los usuarios de los diferentes sistemas de transporte público que convergen en la Terminal de Buenavista, podrán conocer el interior de un vagón y la cabina de conducción.

“Tras arribar al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y cruzar parte del territorio nacional, el modelo de tren llegó a la explanada de Buenavista la madrugada del pasado domingo”, mencionó la ATTRAPI.

Los usuarios podrán conocer el interior de un vagón y la cabina de conducción. Foto: Especial

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La idea principal es que los futuros usuarios del Tren Ciudad de México-Pachuca puedan conocer de cerca la experiencia del nuevo sistema de transporte ferroviario eléctrico.

“Es importante resaltar que la construcción de este modelo tiene el propósito de evaluar la ergonomía de la cabina de conducción, así como cada detalle de acabado del vagón, asientos y materiales que se serán empleados para la puesta en operación del tren”, agregó la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado.

La estructura se pondrá a disposición del público en general una vez que sea concluida la evaluación técnica sobre el diseño y acabados.

El tren a exhibir es uno de los 15 que fabrica la empresa CRRC. Foto: Especial

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El tren a exhibir es uno de los 15 que fabrica la empresa CRRC y que tendrá capacidad para trasladar a 893 pasajeros y cuya longitud será de 102 metros con capacidad de acoplarse dos trenes, según la demanda, para movilizar a más personas.

Los trenes contarán con asientos prioritarios, así como espacios exclusivos para personas con discapacidad y dispondrán de un sistema de comunicación directa para asistencia al pasajero.

La empresa CRRC construye los nuevos trenes que se prevé que el primer tren completamente ensamblado llegue a México durante el tercer trimestre de este año.

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