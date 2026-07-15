Morgan Stanley logró un beneficio neto de 5 mil 581 millones de dólares en el segundo trimestre del año, lo que supone un incremento del 58% con respecto al obtenido en el mismo periodo del año anterior, según anunció la compañía este miércoles.

La entidad financiera estadounidense logró al cierre del segundo trimestre unos ingresos netos de 21 mil 348 millones de dólares, un 27% más que en el mismo ciclo en 2025 y un 4% más que el trimestre previo.

Los resultados de Morgan Stanley superaron las expectativas de los analistas impulsados ​​por un aumento del 69% en los ingresos por negociación de acciones.

Ted Pick, presidente del consejo y director ejecutivo, declaró en un comunicado que los "excelentes resultados" en el segmento de valores institucionales se vieron impulsados ​​por la división de renta variable, junto con el continuo "dinamismo" de las áreas de banca de inversión y renta fija.

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"El contenido diferenciado de nuestros equipos de análisis sigue fomentando un alto nivel de interacción con los clientes. La división de gestión de patrimonios captó una cifra récord de 148 mil millones de dólares en nuevos activos netos, alcanzando el hito de 10 billones de dólares en activos totales de clientes entre las áreas de gestión de patrimonios y gestión de inversiones", explicó el ejecutivo.

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Pick, además, destacó que la empresa sigue "acumulando capital", lo que le otorga "una mayor flexibilidad para invertir en nuestros negocios principales y, al mismo tiempo, generar una sólida rentabilidad para los accionistas".

Las acciones de Morgan Stanley subieron alrededor de un 1% en las operaciones previas a la apertura de la bolsa de Nueva York.

Blackrock gana 4 mil 126 millones de dólares

A su vez, Blackrock, la mayor gestora de activos del mundo, obtuvo entre enero y junio un beneficio neto de 4 mil 126 millones de dólares, un 33% más que en la primera mitad de 2025, según informó la compañía en un comunicado.

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Solo en el segundo trimestre, la gestora ganó mil 914 millones de dólares, un 20.15% más que un año antes, y el beneficio por acción mejoró un 19.6%, hasta 12.19 dólares.

Los ingresos alcanzaron los 13 mil 782 millones de dólares la primera mitad del año, un 28.8% más.

En el segundo trimestre, Blackrock ingresó 7 mil 084 millones de dólares, un 31% más que el mismo periodo de tiempo del año anterior.

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Blackrock contaba a cierre de junio con la cifra récord de activos bajo gestión de 15.34 billones de dólares, un 22% más.

El presidente y consejero delegado, Larry Fink, destacó que los fundamentos del mercado "son sólidos" gracias a unos márgenes márgenes más elevados e impulsados por las nuevas tecnologías.

El margen operativo ajustado en el segundo trimestre alcanzó el 45.9%, el nivel más alto en casi cinco años.

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Por su parte, los ingresos por servicios tecnológicos y suscripciones, liderados por la plataforma Aladdin, crecieron un 13% interanual.

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"Los clientes están recurriendo a Blackrock en busca de análisis y oportunidades. Esto está impulsando unos resultados financieros récord, con 868 mil millones de dólares en entradas netas y un crecimiento orgánico del 10% en las comisiones básicas durante el último año", apuntó Fink en un comunicado.

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Fink destacó que los clientes están recurriendo cada vez más a BlackRock en busca de análisis y oportunidades de inversión en un entorno de mercado favorable, lo que está "impulsando unos resultados financieros récord".

BlackRock registró además entradas netas de 192 mil millones de dólares entre abril y junio, con lo que elevó a 321 mil millones las captaciones en el conjunto del primer semestre.

Tras la publicación de los resultados, las acciones de la empresa subían alrededor de un 7.4% en Wall Street.

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