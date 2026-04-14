Los grandes bancos de Estados Unidos informaron de beneficios al alza, y destacaron la solidez de las empresas y de sus clientes en el país a pesar del aumento de los precios del petróleo debido a la guerra en Oriente Medio.

En un contexto de tensiones económicas, los gigantes JPMorgan Chase y Goldman Sachs reportaron un sólido aumento de sus ganancias en el primer trimestre sobre igual período del año pasado, según resultados publicados lunes y martes.

En el caso de JPMorgan Chase, las ganancias ascendieron a 16 mil 500 millones de dólares, 13% más que en el mismo período del año anterior, mientras que los ingresos aumentaron un 10% hasta 49 mil 800 millones de dólares.

Su influyente director ejecutivo, Jamie Dimon, afirmó este martes que la economía estadounidense muestra resiliencia, al tiempo que enfrenta riesgos.

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En un comunicado, Dimon se refirió a "vientos de cola" que impulsan la economía, entre ellos el estímulo fiscal y la inversión en inteligencia artificial.

"La economía de Estados Unidos siguió siendo resiliente en el trimestre, con los consumidores aún ganando y gastando y las empresas todavía en buena salud", dijo Dimon.

"Al mismo tiempo, existe un conjunto cada vez más complejo de riesgos, como las tensiones geopolíticas y las guerras, la volatilidad de los precios de la energía, la incertidumbre comercial, los grandes déficits fiscales globales y los elevados precios de los activos".

El fuerte aumento de los precios del petróleo se ha traducido en precios nacionales de la gasolina por encima de 4 dólares por galón por primera vez desde agosto de 2022, un frente abierto para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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Si bien los precios más altos de la gasolina suponen una carga mayor para los hogares de menores ingresos, Dimon dijo que un sólido mercado laboral en Estados Unidos sigue siendo un factor de apoyo.

JPMorgan logró mayores ingresos por comisiones de banca de inversión y obtuvo buenos resultados en su negocio de trading. Los volúmenes suelen aumentar en períodos de volatilidad del mercado como marzo, cuando los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán impulsaron el precio del petróleo y presionaron a las acciones.

La provisión de JPMorgan para hacer frente a posibles préstamos incobrables fue de 2 mil 100 millones de dólares, por debajo de los 2 mil 600 millones registrados en el mismo período del año anterior.

En tanto, Wells Fargo obtuvo en su primer trimestre de 2026 un beneficio neto de 5 mil 253 millones de dólares, un 7.33 % más interanual, según anunció la empresa este martes en sus resultados empresariales.

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Además, según anunció el tercer banco más grande de Estados Unidos, entre enero y marzo sus ingresos netos subieron un 6% con respecto al primer trimestre del año anterior, hasta 21 mil 446 millones de dólares.

El director ejecutivo del banco, Charlie Scharf, afirmó que observaron "impactos positivos continuos derivados de las inversiones", con un aumento del 15% en las ganancias diluidas por acción, un incremento del 6% en los ingresos, un alza del 11% en los préstamos y un crecimiento del 7% en los depósitos en comparación con el año anterior. *Con información de EFE

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