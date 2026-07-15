La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó las declaraciones del director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, quien afirmó que existe una “peligrosa conexión” entre los cárteles y el Gobierno de México, al asegurar que se trata de una postura “muy desafortunada”, sin sustento y con un trasfondo político.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la Mandataria federal sostuvo que las afirmaciones del funcionario estadounidense carecen de pruebas y consideró que responden más a una narrativa política que a hechos comprobables.

“Me parece una declaración muy desafortunada por varias razones. La primera porque me parece más una declaración política que una declaración de sustento. No tiene ningún fundamento lo que está diciendo”, afirmó.

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Sheinbaum también señaló que la DEA debería concentrar sus esfuerzos en combatir el narcotráfico y el consumo de drogas dentro de Estados Unidos, al señalar que ese país enfrenta graves problemas de producción, distribución y lavado de dinero relacionados con los estupefacientes.

“La mayor venta de droga en el mundo está en los Estados Unidos. ¿Quién la vende y cómo la vende?, ¿cómo la distribuye?, ¿cómo lavan el dinero? Eso es algo que la DEA debería estar investigando”, expresó.

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Además, recordó que recientemente se conocieron casos de presuntos vínculos de agentes de la propia DEA con organizaciones criminales, entre ellos el de un exjefe de la agencia en México que, dijo, fue separado de su cargo por supuestas relaciones con abogados de capos del narcotráfico.

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La Presidenta sostuvo que las declaraciones de Terry Cole coinciden con el anuncio de su gobierno sobre una reducción del 48% en los homicidios dolosos, por lo que consideró contradictorio acusar a su administración de tener vínculos con la delincuencia organizada.

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“No podría haber. Eso está demostrado. Si un gobierno está vinculado con algún grupo delictivo, no puede haber disminuido de delitos. Es una contradicción”, afirmó.

Como contraste, Sheinbaum hizo referencia al gobierno del expresidente Felipe Calderón, al señalar que durante ese sexenio sí existió un vínculo con un grupo criminal, “demostrado”, y que ello se reflejó en un incremento de los homicidios y otros delitos.

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Finalmente, la titular del Ejecutivo rechazó categóricamente los señalamientos del director de la DEA e hizo un llamado a mantener la cooperación bilateral con respeto a la soberanía nacional.

“Negamos rotundamente las afirmaciones del titular de la DEA. Lo convocamos a que trabaje mucho en Estados Unidos y dentro de su propia organización, y a que siga, en todo caso, colaborando con el Gobierno de México de manera respetuosa, porque a México se le respeta”, concluyó.

em/apr