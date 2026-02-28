Al llegar la adultez, el cabello va cambiando de tono o pierde la intensidad de su pigmento, esto a causa de la reducción de melanina. Dicha sustancia es la responsable de darle color al cabello, la piel y los ojos.

Si bien la canas no son exclusivas de la edad, es común que comiencen a salir a partir de los 30, ya sea por causas hormonales, demasiado estrés o genética.

Pero una manera efectiva de ocultarlas es con tinte, sobre todo eligiéndolo en colores claros para que se integren fácilmente. Y hoy te presentamos un tono rubio que las disimula por completo.

El rubio hace que las canas se integren fácilmente. Foto: Unsplash

¿Cuál es el tono ideal de rubio para disimular las canas?

Los estilistas de la peluquería Verónica Busó, en España, señalan que los tonos rubios son ideales para cubrir las canas desde la raíz hasta las puntas, debido a que el gris, blanco y dorado hacen una transición suave.

El rubio crema, también conocido como buttery blonde, se caracteriza por sus tonalidades vainillas y cálidas. Principalmente, se utiliza en técnicas como el balayage, pues ilumina el rostro, lo hace lucir juvenil y brilloso.

De acuerdo con Garnier, este tinte también le da al cabello un aspecto saludable. Otra de sus ventajas es que es de bajo mantenimiento, sobre todo si lo llevas en luces, rayos o degradados.

El rubio crema es fácil de mantener. Foto: Instagram @zaralarsson

¿Qué técnica es mejor para llevar el rubio crema y camuflar las canas?

Si ya estás convencida de ser rubia, pero quieres conseguir un acabado natural, los estilistas de Verónica Busó señalan que la mejor técnica son las mechas, pues disimula el crecimiento de las canas por completo.

Tanto el balayage como las babylights camuflan las canas de manera progresiva y las integran con el resto del cabello sutilmente. Así que prueba estas técnicas con el buttery blonde.

Si tienes pocas canas, te recomendamos optar únicamente por una baño de color porque no es necesario recurrir a una decoloración agresiva. Al contrario, eso puede debilitar el pelo.

El rubio mantequilla no endurece las facciones. Foto Instagram @gigihadid

¿Cada cuánto retocar las mechas buttery blonde?

Todo retoque depende de los hábitos diarios que tengas con tu pelo, por ejemplo, si lo lavas todos los días, si sueles exponerte a albercas o piscinas, si genéticamente te crece rápido el cabello, etcétera.

Sin embargo, este tipo de mechas se recomienda retocarlas cada 4 o 6 semanas. Mientras que el baño de color se puede hacer cada dos meses.

