Los Pumas vuelven a la actividad en el estadio Olímpico Universitario, tras perder la final del Clausura 2026 con el Cruz Azul.

Ante la Máquina, el equipo auriazul dejó escapar la posibilidad de ser campeón en el último minuto y eso provocó que hubiera cambios al interior de La Cantera.

Efraín Juárez se marchó sin despedirse y, en su lugar, llegó Esteban Solari, quien ya fue presentado de manera oficial.

El Tano se convirtió en el nuevo director técnico universitario y se comprometió a buscar el ansiado octavo título para la institución.

El entrenador argentino ya cuenta con sus primeros refuerzos: Sebastián Córdova, Cristian Calderón y Víctor Arteaga.

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Los tres futbolistas mexicanos se encuentran trabajando bajo sus órdenes, con el objetivo de estar al 100% para el inicio del Apertura 2026.

Como parte del proceso para llegar a punto a la Jornada 1 del siguiente torneo de la Liga MX, donde se enfrentarán al Pachuca en CU, los Pumas disputarán un partido amistoso contra el América de Cali.

En el marco del Pumas Fan Fest 2026, el Club Universidad Nacional recibe al conjunto colombiano en casa.

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Además de pulir los últimos detalles para arrancar uno semestre en el futbol mexicano, este partido amistoso servirá para que Esteban Solari, Sebastián Córdova, Cristian Calderón y Víctor Arteaga sean presentados frente a la afición en el estadio Olímpico Universitario.

De igual forma, la escuadra auriazul presentará los nuevos uniformes que utilizará para la Temporada 2026-27; el primer equipo femenil también estará presente en CU.

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Cabe resaltar que esta será la segunda edición del Pumas Fan Fest; en la primera, que se vivió el año pasado, los locales se quedaron con la victoria (2-0) sobre el Leganés de LaLiga de España.

Este día, los Pumas, quienes comienzan una nueva era con Esteban Solari, desean regalarle a su afición un triunfo que les permita ilusionarse rumbo al Apertura 2026.

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