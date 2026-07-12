En su nuevo trazado, el primer lugar del XIX Medio Maratón de la Ciudad de México quedó en manos de Kenia: el atleta Simon Maywa cruzó la meta para apropiarse de la categoría élite varonil. El ugandés Abel Chelangat y el mexicano Jorge Luis Cruz completaron el podio de los 21,0975 kilómetros que iniciaron en el Hemiciclo a Juárez y terminaron en el Ángel de la Independencia.

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