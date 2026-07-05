Las bolsas debajo de los ojos y las ojeras son más comunes de lo que crees; pueden aparecer por factores como la falta de sueño, estrés, deshidratación, exposición prolongada al sol o por genética. Y ambas hacen que el rostro luzca cansado, aún después de haber dormido.

Si tienes estos signos y quieres saber cómo reducirlos, en De Última te compartimos los mejores tips.

¿Cómo combatir cada tipo de ojera?

Tanto la aparición de las bolsas como de las ojeras no se puede evitar, pero es posible reducirlas modificando ciertos hábitos y productos que integras en tu rutina. Y para ello, primero debes comprender sus diferencias.

De acuerdo con la marca dermatológica Eucerin, las ojeras se caracterizan por su tono más oscuro que el resto de la piel y, en ocasiones, se acompañan de inflamación. Hay tres tipos:

Ojeras pigmentadas e hiperpigmentadas

Por lo general, aparecen debido al aumento de la melanina y tener pigmentos anaranjados, marrones o negros. Las personas de pieles profundas las padecen principalmente.

Se pueden combatir:

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Aplicando protector solar especializado para el contorno de ojos

Usando cremas que contengan vitaminas C y E por sus propiedades antioxidantes

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Ojeras vasculares

Las ojeras vasculares salen a causa de la falta de sueño, por consumir alcohol o tabaco en exceso, problemas de salud o el uso de ciertos medicamentos. Se identifican por su coloración morada o azulada.

Los mejores tips para combatirlas son:

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Usando cremas con vitamina K

Aplicando productos con cafeína

Realizando masajes de drenaje linfático

Ojeras hundidas

Por otra parte, estas ojeras se identifican fácilmente porque se extienden desde el lagrimal hasta la mejilla. Son las más difíciles de tratar, pues su aparición se debe al envejecimiento.

Aquí, la piel pierde firmeza y eso ocasiona su apariencia hundida.

Las ojeras pueden eliminarse con protector solar y con cremas de cafeína. Foto: Unsplash

¿Qué son las bolsas de los ojos?

Un artículo de la marca La Roche Posay explica que las bolsas de ojos aparecen por la retención de líquidos, acumulación de grasa, exceso de piel y también a causa de la falta de sueño.

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Para saber cómo reducirlas, toma en cuenta lo siguientes tipos:

Bolsas por retención de grasa

La marca dermatológica señala que las bolsas por acumulación de grasa son las más comunes y, en casos severos, pueden mostrar una hinchazón firme y compacta.

Es posible identificarlas por su tono amarillento o por la presencia de protuberancias blancas.

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Bolsas por retención de líquidos

Se producen debido a una menor capacidad de drenaje en el contorno de los ojos. Comúnmente, las personas con hipertensión las padecen es más fácil identificarlas al tacto, que por algún color o textura en particular.

Bolsas por exceso de piel

Tal como lo indica Eucerin, aparecen debido al envejecimiento, por consumo elevado de tabaco, una dieta ineficiente o por la exposición prolongada al sol. Y es que todos estos factores ocasionan la disminución de colágeno, reduciendo la firmeza de la piel de la zona.

Bolsas por falta de sueño

Finalmente, el cansancio y el estrés son causantes de las bolsas de ojos por falta de sueño. La Roche Posay detalla que la falta de sueño desencadena cortisol, una hormona que provoca la hinchazón en los párpados inferiores y superiores, además que suele manchar esa área de tonos morados y azules.

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Las bolsas debajo de los ojos también salen por la pérdida de firmeza y colágeno. Foto: Unsplash

Una vez que has identificado tu tipo, realiza el siguiente hack dentro de tu rutina para reducir su apariencia:

Limpia bien la zona debajo de los ojos

Aplica compresas frías durante 20 minutos o usa bolsas de té negro o de manzanilla

Retira y vuelve a limpiar la zona sin generar fricción

Sella la hidratación con tu crema favorita

Y listo, recuerda también consumir agua para combatir la inflamación de la piel

¿Ya conocías todos estos hacks? Con ellos lograrás una mirada más radiante y despierta.

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