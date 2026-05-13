¿Quién no conoce el hack de belleza con rodajas de pepino en los ojos? Se trata de uno de los remedios caseros más populares tanto en spas profesionales como en rutinas de skincare domésticas.

Pero más allá de ser una imagen cliché que hasta aparece en revistas y películas, este truco sí ofrece beneficios para zonas específicas como las ojeras.

Pero su efectividad depende más de la causa por la que esa pigmentación oscura aparecen debajo de los ojos, que de las rodajas de la fruta en sí.

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¿Qué hacen las rodajas de pepino en los ojos?

El pepino es una fruta que principalmente se compone de agua; cerca del 95% de su composición son líquidos, que pueden aprovecharse para la hidratación de la piel.

Usar rodajas de esta fruta no sólo sirve para cerrar con un toque estético nuestra rutina de skincare, sino que también ayuda a reducir la inflamación de las ojeras ocasionada por una noche de desvelo, por alergias o por no consumir agua.

Este tipo de ojeras se consideran transitorias o vasculares, distinguidas por el Centro Oftalmológico Barraquer con sus pigmentos azules y morados. Por lo general, aparecen a causa de la dilatación de los vasos sanguíneos y también las promueven factores como el estrés, el tabaquismo y el insomnio.

Otro beneficio es que, al ser un alimento abundante en agua, puede “rellenar” las líneas de expresión y dar la apariencia de una mirada más fresca. Pero es importante mencionar que esto es un efecto temporal.

En cambio, cuando las ojeras son estructurales o pigmentadas, las rojas de pepino no son suficientes para disminuirlas porque comúnmente se deben a la genética o a factores como el envejecimiento.

El agua del pepino puede combatir la inflamación de las ojeras. Foto: Pexels

¿Cuánto tiempo se deben de dejar las rodajas de pepino en los ojos?

Aunque los beneficios del pepino parecen ser prometedores para la piel, no es cierto es que no es milagroso. En el caso de las ojeras hereditarias, lo ideal es acudir con un experto para tratarlas.

Sin embargo, para el resto de personas, pueden ser un complemento dentro de la rutina del cuidado de la piel.

Lo único que se debe hacer es colocar las rodajas con el contorno de los ojos limpio y dejarlas de 10 a 15 minutos. Posteriormente, se recomienda aplicar un hidratante para sellar el agua.

¿Qué contraindicaciones hay al usar pepino en los ojos?

Amber McManes, especialista en cuidado ocular para el sitio All About Vision, indica que las personas que son alérgicas a esta fruta deben abstenerse de aplicarla en zonas tan delicadas como los ojos.

La alergia cutánea, el pepino se manifiesta con síntomas como enrojecimiento, inflamación y comezón.

Sin embargo, es importante mencionar que el pepino crudo no contiene grandes cantidades de sustancias químicas agresivas. Así que la mayoría de personas se considera seguro.

El contorno de ojos puede sufrir efectos por dormir mal. Foto: Pexels

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