El blush ha dejado de ser un paso opcional para convertirse en uno de los puntos clave del maquillaje. Más allá de dar color, tiene la capacidad de transformar por completo el rostro: aportar frescura, levantar facciones y hasta dar ese efecto de “buena cara” inmediata.

Pero no todos los tonos funcionan igual. Elegir el color correcto depende, en gran parte, del tono y subtono de la piel.

Colores de blush que más favorecen según tu piel: cómo elegir el ideal

Así como con el labial o el tinte, el secreto está en encontrar un equilibrio. El blush adecuado no debería resaltar sobre la piel, sino integrarse de forma natural, como si el color viniera desde dentro. Para lograrlo, es importante entender qué tonos armonizan mejor con cada tipo de piel.

Piel clara: tonos suaves que iluminan

En pieles claras, los tonos más favorecedores suelen ser los rosas suaves, duraznos ligeros y corales delicados. Estos colores aportan frescura sin saturar el rostro.

Los blushes demasiado intensos o muy oscuros pueden endurecer las facciones, por lo que lo ideal es optar por acabados ligeros y difuminables que se fundan con la piel.

Piel media: equilibrio entre calidez y color

Las pieles medias tienen mayor versatilidad, pero destacan especialmente con tonos durazno, coral, rosa cálido y terracota suave.

Estos colores ayudan a resaltar la piel sin opacarla, logrando un efecto saludable y natural. Aquí, la clave está en evitar tonos demasiado pálidos, que pueden perderse en el rostro.

Ese efecto “buena cara” empieza por elegir bien el blush. Foto: Instagram @kikomilano, Yves Saint Laurent

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Piel morena: tonos cálidos que realzan

En pieles morenas, los tonos cálidos como terracota, naranja quemado, coral intenso y rosa profundo funcionan especialmente bien.

Estos colores aportan dimensión y hacen que el blush realmente se note, sin perder naturalidad. Los tonos muy claros pueden verse cenizos, por lo que es mejor apostar por pigmentos con mayor profundidad.

Piel oscura: intensidad que ilumina

Para pieles oscuras, los tonos vibrantes son los más favorecedores: berry, vino, ciruela, rojo profundo e incluso tonos anaranjados intensos.

Lejos de saturar, estos colores iluminan y aportan vida al rostro. La clave está en elegir fórmulas con buena pigmentación que resalten sobre la piel.

Tu tono de piel tiene su blush ideal (y sí hace diferencia). Foto: Instagram @detonibeauty, Yves Saint Laurent

Elegir el color correcto es solo el primer paso. La forma de aplicarlo, la intensidad y el acabado también influyen en el resultado final. El blush ideal no es el que más se nota, sino el que mejor se integra. Ese que hace que la piel se vea más fresca, más luminosa y naturalmente favorecida.

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