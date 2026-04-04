Contrario a lo que muchas personas puedan pensar, para cuidar la piel de la cara no se necesitan muchos productos, basta con tener los componentes adecuados, entre ellos, la vitamina C.

Si quieres saber para qué sirve y cómo integrarla a tu rutina de skincare, en De Última te lo explicamos.

La vitamina C también protege a las células del estrés oxidativo. Foto: Unsplash

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¿Para qué sirve la vitamina C en la cara?

De acuerdo con los expertos en dermatología de La Roche Posay, la vitamina C es un nutriente que el cuerpo no produce por sí solo, pero que es clave para que este órgano pueda desempeñar diferentes funciones.

Para empezar, ayuda a regular la producción de melanina, pigmento responsable de la aparición de manchas y la hiperpigmentación en zonas como los codos, axilas y cuello.

También es un antioxidante que, además de favorecer la luminosidad del cutis, actúa como barrera contra la contaminación ambiental y de los rayos UV. A largo plazo, esto reduce el estrés oxidativo y previene signos como las arrugas.

Otro beneficio que aporta es estimular la producción de colágeno. La vitamina C es indispensable para sintetizar dicha proteína, encargada de dar elasticidad y firmeza a la piel.

La vitamina C es un antioxidante que previene las arrugas, la flacidez facial y combate los radicales libres. Foto: Unsplash

¿Qué productos de skincare contienen vitamina C?

Los productos de skincare con vitamina C se venden, sobre todo, en presentación de sérums, cremas y tratamientos; pero los más comunes y efectivos son los primeros porque tienen mayor concentración y actúan mejor sobre manchas, tono desigual y luminosidad.

Por ejemplo, opciones como Garnier SkinActive Express Aclara Vitamina C Serum, CeraVe Skin Renewing Vitamin C Serum o La Roche-Posay Pure Vitamin C12 Serum contienen este nutriente esencial.

Y, de igual manera, hay cremas que son más suaves y sirven para hidratar mientras aportan brillo. Sólo recuerda que no son milagrosas, sino que la constancia y una buena alimentación son esenciales para ver sus efectos.

¿Qué alimentos contienen vitamina C?

Por otro lado, este mismo nutriente se puede obtener directamente de alimentos como la guayaba, melón, kiwi, mango, papaya, piña, frutos rojos (fresas, frambuesas, moras y arándanos), naranja, toronja y limón.

Y en verduras, se aloja en el brócoli, col de Bruselas, coliflor, pimientos rojos y verdes, espinaca, repollo, papa y jitomate.

La presentación más común de la vitamina C es en sérums. Foto: Freepik

¡Ya lo sabes! Incorporar vitamina C en tu rutina facial sirve para mantener una piel más sana, luminosa y hasta joven.

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