Proyectar un aspecto y un olor limpio siempre es grato para todas, pero eso depende de hábitos de higiene individuales: desde usar un buen shampoo, recortar las uñas hasta ponerse desodorante.

Si bien existen personas que han decidido dejar este producto porque ciertos ingredientes son agresivos, como el aluminio, ponérselo es básico y una alternativa para sustituirlo es la piedra de alumbre.

Para que la utilices correctamente, en De Última te compartimos una guía práctica.

La piedra de alumbre es amigable con la mayoría de pieles. Foto: Unsplash

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¿Qué es la piedra de alumbre?

De acuerdo con la revista Tua Saúde, la piedra de alumbre es un mineral compuesto de sulfato de potasio y aluminio, con propiedades astringentes, antibacterianas y antitranspirantes.

Gracias a las anteriores cualidades, se utiliza principalmente para combatir el mal olor ocasionado por la acumulación de bacterias, controlar la sudoración, ayudar a la cicatrización de heridas y reducir la inflamación de brotes de acné.

Debido a que es un elemento natural, no es comedogénica y tampoco contiene ingredientes dañinos, haciéndola compatible con la mayoría de pieles.

Otro dato a considerar es que la piedra de alumbre no se usa exclusivamente en las axilas, sino que también puede aplicarse en otras partes del cuerpo como los pies y la cara.

¿Cómo usar la piedra de alumbre correctamente?

A continuación, te dejamos una serie de consideraciones importantes para usar la piedra de alumbre:

La zona de aplicación debe estar limpia. Antes de utilizar la piedra de alumbre, actívala con un poco de agua. No la empapes, sólo humedécela. Para usarla como desodorante, frótala ligeramente sobre las axilas (de 1 a 2 minutos). Tienes que esperar al menos un minuto a que la piel absorba los minerales de la piedra; esto será perceptible cuando la capa externa que deja se haya secado. Después de utilizarla, es importante que la seques para que no se desgaste rápidamente. No la guardes húmeda ni sucia.

La piedra de alumbre se activa con agua y depués se debe secar muy bien. Foto: Unsplash

¿Cómo guardar la piedra de alumbre?

Para que tu piedra de alumbre dure más y se conserve en óptimas condiciones, es indispensable almacenarla en un sitio ventilado y lejos de la humedad.

Recuerda que tiene que estar completamente seca, y una opción para guardarla es en un recipiente pequeño (estilo jabonera portátil) con orificios para que pueda transpirar.

¿Cuánto dura la piedra de alumbre?

Este producto natural no tiene fecha de caducidad. Si sigues todas las recomendaciones de cuidado, puede durarte hasta un año e incluso más. Todo depende de cómo la conserves.

¿Quiénes no deben usar la piedra de alumbre?

Si bien la piedra de alumbre es natural y está libre de químicos, hay personas que deben tener precaución o evitar utilizarla, por ejemplo:

Personas con lesiones o poros abiertos, sobre todo después de la depilación con cera, rastrillo o máquina de afeitar.

Personas hipersensibles, puesto que pueden experimentar resequedad extrema o enrojecimiento.

Personas con afecciones dermatológicas, como dermatitis o acné severo.

La piedra de alumbre puede durar hasta un año completo. Foto: Unsplash

La piedra de alumbre puede ser una aliada eficaz y accesible en la rutina de cuidado personal, siempre que se utilice con responsabilidad y conocimiento. Por eso, ten presente esta guía.

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