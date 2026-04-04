Inicia otro mes y es el pretexto perfecto para hacerse un cambio de look. Como todo nuevo ciclo, éste llega con energías renovadas y mucha actitud, en especial para consentirse con acciones como un corte de cabello.

¿Sabías que en ciertas culturas se cree que las fases de la Luna influyen en el crecimiento del pelo? Probar un estilo diferente guiada por este satélite puede ayudarte a cumplir diversos propósitos como un nacimiento rápido o fuerte.

Por lo anterior, en De Última te contamos cuáles son los mejores días de abril 2026 para visitar a tu estilista favorito.

En algunas culturas se cree que el ciclo lunar influye en el crecimiento del cabello. Foto: Unsplash

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¿Qué días de abril 2026 cortarse el cabello?

De acuerdo con Mia Astral, astróloga y creadora de contenido en Instagram, el calendario lunar ofrece diversos momentos para cortarse el pelo y cada fase sirve para lograr objetivos como:

Luna Llena

Aunque ya pasó, queremos explicarte que la Luna Llena sirve para cortarse el cabello y devolverle la vitalidad. Según Mia Astral, esta fase atrae energía regenerativa y eso ayuda a que crezca sano, abundante, brillante y fuerte.

Luna menguante

Si no tuviste la oportunidad de renovar tu pelo en la fase anterior, no desaproveches las que vienen. Por ejemplo, el próximo 9 de abril será Luna Menguante, ideal para hacerte un despunte si quieres seguir manteniendo tu largo y forma.

Lo anterior se debe a que durante este periodo el crecimiento es lento, pero las raíces se fortalecen.

Luna Creciente

El 23 abril tendrá lugar la Luna Creciente, que según los expertos simboliza un nuevo comienzo y en el cabello también ocurre un efecto similar. Por tal motivo, se recomienda hacerse un corte para que crezca sano y fuerte.

Además, Mia Astral aconseja aplicarse un tratamiento capilar puesto que se absorberá fácilmente y, como resultado, se obtendrá un brillo espectacular.

Corta tu cabello de acuerdo con las fases lunares para saber el mejor momento para cambiar de look. Foto: Unsplash

¿Qué días de abril 2026 no se recomienda cortar el cabello?

Luna Nueva

Finalmente, el 17 de abril habrá Luna Nueva, pues se alineará entre la Tierra y el Sol. En este día no se aconseja hacerse un corte porque, tal como lo indica Mia Astral, el cuerpo podría percibirse débil en distintas áreas incluyendo el cuero cabelludo.

La Luna Nueva representa el comienzo de un nuevo ciclo, pero el cabello puede surfir un debilitamiento y caerse. Foto: Unsplash

En definitiva, planificar el corte con base en las fases lunares puede ser una manera sencilla de potenciar su apariencia y cuidar mejor la salud capilar.

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