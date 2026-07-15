Terry Cole, director de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), ha hecho varias declaraciones que han agravado las comunicaciones entre México y Estados Unidos en materia de cooperación en seguridad y la defensa de la soberanía nacional.

Recientemente, Cole afirmó que el Gobierno de México y los cárteles del narcotráfico mantienen una “conexión mortal” y que estructuralmente “son lo mismo”. El jefe de la agencia antidrogas aseguró que “combatir y desmantelar esta alianza” representa la prioridad número uno de su corporación.

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó de “muy desafortunadas, sin sustento y sin fundamento” las declaraciones de Terry Cole. Además, afirmó que ha habido una reducción de 48% en la comisión del delito de homicidio doloso.

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Su designación

Pero no es la primera vez que el director de la DEA hace declaraciones que ponen la relación bilateral contra las cuerdas.

El nombramiento de Cole, en 2025, fue de por sí polémico para las relaciones entre México y Estados Unidos, debido a reportes periodísticos que lo vincularon con la filtración de información delicada en 2011, que desencadenó la trágica masacre de civiles en Allende, Coahuila, por parte del cártel de Los Zetas.

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Desde la DEA, Cole también celebró la decisión de la administración de Donald Trump de clasificar a los cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras. Además, ha justificado la posible realización de operaciones encubiertas de agencias como el FBI o la CIA dentro de territorio mexicano.

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Terry Cole asegura que "El Mayo" era un hombre "intocable", pero ya no más. (25/08/25) Foto: AFP

El caso Sinaloa

Luego de su designación al frente de la DEA, su discurso sobre una supuesta alianza entre grupos criminales y el gobierno mexicano se intensificó tras acusar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios del estado por presuntos nexos con el narcotráfico.

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Cole declaró explícitamente que “la paciencia del gobierno estadounidense se había agotado”, respecto a la supuesta complicidad de servidores públicos. Además, amenazó con que las investigaciones judiciales “irían directo contra la clase política mexicana coludida”.

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Estampas de Rocha Moya y políticos acusados por EU en exposición de Panini. Foto: Mauricio Contreras y Sahar Palmieri

Narco y gobierno: “En la cama por años”

En junio de 2026, Cole formalizó en documentos de la DEA que el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) representan la “amenaza número uno sin precedentes” para la seguridad de Estados Unidos, por la amplia venta de fentanilo que tienen en ese país.

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Cole ha insistido en que la DEA no solo busca a los capos, sino a toda la estructura operativa en suelo mexicano, incluyendo lavadores de dinero, intermediarios químicos y facilitadores políticos.

En mayo, señaló que “narcotraficantes y funcionarios de alto rango en México han estado en la cama por años”.

“Los funcionarios corruptos son igualmente responsables de la muerte y destrucción de cantidades récord de estadounidenses al cooperar, conspirar y ayudar a producir este veneno”, ha dicho.

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La presidenta Claudia Sheinbaum en la “Mañanera del Pueblo” del 15 de julio de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

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