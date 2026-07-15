Seis presuntos integrantes de una célula delictiva que opera en la alcaldía Álvaro Obregón fueron detenidos durante tres cateos realizados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional.

Entre los detenidos se encuentran Juan Carlos, de 53 años; David, de 39; Liliana, de 44; Jessica, de 35; Paola Adamaris, de 17 años, y Kevin Oswaldo, de 16 años.

De acuerdo con la SSC, los detenidos presuntamente forman parte de un grupo delictivo con operaciones en Álvaro Obregón y fuentes indicaron que trabajan con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Lee también Sacerdote es vinculado a proceso por pederastia agravada; permanecerá en prisión preventiva

Las diligencias se derivaron de trabajos de inteligencia y del seguimiento a la detención previa de un presunto integrante de un grupo generador de violencia, lo que permitió identificar tres inmuebles que, al parecer, eran utilizados para el almacenamiento y distribución de narcóticos.

Cateo en colonia Minas de Cristo

El primer cateo se realizó en un domicilio de la colonia Minas de Cristo, donde fueron aseguradas 123 dosis de aparente metanfetamina, 97 de posible cocaína, 100 dosis de marihuana y 800 gramos de la misma droga a granel. En ese sitio fueron detenidos una mujer de 44 años y dos hombres de 53 años.

[Publicidad]

Cateo en colonia Olivar del Conde

Posteriormente, en dos inmuebles de la colonia Olivar del Conde, los agentes capturaron a dos mujeres de 35 y 17 años y a un adolescente de 16 años. Además, decomisaron 123 dosis de aparente metanfetamina, 97 de cocaína, 106 de marihuana y tres teléfonos celulares.

Lee también Video: Agreden a recepcionista del hotel Park Life Paradox en Santa Fe; identifican al agresor

En un segundo domicilio de la misma colonia fue detenido un hombre de 39 años y se aseguraron 27.6 kilogramos de aparente marihuana.

[Publicidad]

Los inmuebles quedaron bajo resguardo de las autoridades, mientras que los seis detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.

La SSC informó que Juan Carlos, de 53 años, cuenta con antecedentes penales por homicidio en grado de tentativa contra agentes de la autoridad y robo agravado en pandilla, registrados en 2015.

LL