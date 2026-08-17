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Una probable fuga de gas en el área de cocina del Hospital Regional 1.º de Octubre del ISSSTE, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, activó los protocolos de seguridad y movilizó a los servicios de emergencia.
El incidente fue reportado este lunes sobre avenida Instituto Politécnico Nacional, en inmediaciones de la colonia Revolución IMSS. Ante el riesgo, el hospital fue desalojado de manera preventiva.
Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil de la alcaldía, SIPROR, así como representantes de Gas Naturgy y Petróleos Mexicanos, quienes permanecieron en el lugar para atender cualquier eventualidad.
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El inmueble quedó bajo resguardo de elementos de Protección Federal, quienes restringieron el acceso mientras se realizaban las labores de revisión y control.
Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni atrapadas. Los servicios de emergencia continúan trabajando para determinar el origen de la probable fuga y descartar cualquier riesgo para pacientes, trabajadores y personas en la zona.
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