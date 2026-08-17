Una probable fuga de gas en el área de cocina del Hospital Regional 1.º de Octubre del ISSSTE, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, activó los protocolos de seguridad y movilizó a los servicios de emergencia.

El incidente fue reportado este lunes sobre avenida Instituto Politécnico Nacional, en inmediaciones de la colonia Revolución IMSS. Ante el riesgo, el hospital fue desalojado de manera preventiva.

Para atender la emergencia, se movilizó la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el personal del Heroico Cuerpo de Bomberos así como elementos de Protección Civil de la alcaldía. Fotos: Especial

Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil de la alcaldía, SIPROR, así como representantes de Gas Naturgy y Petróleos Mexicanos, quienes permanecieron en el lugar para atender cualquier eventualidad.

Lee también Ataque armado deja una persona muerta en la alcaldía Álvaro Obregón; hay un lesionado

El inmueble quedó bajo resguardo de elementos de Protección Federal, quienes restringieron el acceso mientras se realizaban las labores de revisión y control.

Para atender la emergencia, se movilizó la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el personal del Heroico Cuerpo de Bomberos así como elementos de Protección Civil de la alcaldía. Fotos: Especial

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni atrapadas. Los servicios de emergencia continúan trabajando para determinar el origen de la probable fuga y descartar cualquier riesgo para pacientes, trabajadores y personas en la zona.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

js