Si estabas esperando el momento ideal para renovar tu centro de entretenimiento con una pantalla de gran formato, esta oferta de Amazon México puede ser la oportunidad que buscabas. La TCL 98QM8K Mini-LED 4K QLED Smart TV de 98 pulgadas se encuentra con un descuento del 55%, colocándose prácticamente a más de la mitad de su precio habitual.

Se trata de uno de los televisores premium de TCL para 2025, diseñado para quienes buscan una experiencia cinematográfica en casa, ya sea para disfrutar películas, series, eventos deportivos o videojuegos con la mejor calidad de imagen.

Como referencia, el modelo puede encontrarse desde $51,499.00, dependiendo del vendedor y las promociones vigentes.

¿Por qué vale la pena comprar la TCL 98QM8K?

La TCL QM8K pertenece a la línea premium de la marca y destaca por integrar tecnologías que normalmente se encuentran en televisores de gama alta.

Entre sus principales características destacan:

Pantalla gigante de 98 pulgadas con resolución 4K Ultra HD.

Tecnología QD Mini-LED, que mejora el contraste y ofrece negros más profundos.

Panel QLED, capaz de reproducir más de mil millones de colores.

Frecuencia de actualización nativa de 144 Hz, ideal para videojuegos y deportes.

Compatibilidad con Google TV, para acceder fácilmente a Netflix, Prime Video, Disney+, Max, YouTube y muchas aplicaciones más.

Compatibilidad con Dolby Vision y Dolby Atmos para una experiencia audiovisual inmersiva.

Audio desarrollado por Bang & Olufsen.

Diseño prácticamente sin bordes para aprovechar al máximo el tamaño de la pantalla.

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Ideal para el Mundial, cine en casa y gaming

Una pantalla de 98 pulgadas cambia por completo la experiencia de entretenimiento. Su tamaño permite disfrutar encuentros deportivos como si estuvieras en un estadio, además de sacar el máximo provecho a consolas de nueva generación gracias a sus 144 Hz y baja latencia.

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También es una excelente opción para quienes buscan montar un auténtico cine en casa, ya que el panel Mini-LED ofrece un brillo elevado y un contraste sobresaliente incluso en habitaciones iluminadas.