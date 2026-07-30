Paquistán, mediador entre Washington y Teherán, afirmó que ambas partes negocian una desescalada después de que Estados Unidos lanzara una "intensa" andanada de bombardeos contra Irán en respuesta a ataques en Jordania.

Tras casi una semana de pausa, estas hostilidades reavivaron el conflicto, que además afectó a otros países hasta ahora al margen, como Egipto.

Si en la víspera Estados Unidos y Arabia Saudita bombardearon a grupos proiraníes en Irak, Egipto atribuyó el jueves a un ataque con drones de origen desconocido el incendio de dos navíos, uno de ellos estadounidense, en el puerto de Damieta, en el norte del país.

Lee también Egipto confirma que incendio en buques en puerto mediterráneo fue provocado por un dron; no se determina su procedencia

Pese a que el conflicto se extiende, el portavoz de la Cancillería de Paquistán, Tahir Andrabi, declaró que "las negociaciones entre las partes siguen en curso, especialmente en lo que respecta al estrecho de Ormuz y a la desescalada".

También afirmó que su país hacía "todo lo posible" para reconducir el protocolo de acuerdo firmado en junio, que preveía abrir un ciclo de negociaciones de paz entre ambas partes.

[Publicidad]

Sin embargo, este proceso descarriló a principios de julio con ataques estadounidenses contra Irán y represalias de Teherán hacia países aliados de Washington como las monarquías del Golfo o Jordania.

Lee también Trump amenaza a Irán por ataque a base de EU en Jordania; "le vamos a dar una jodida paliza", dice

En el centro del desacuerdo estaba el estrecho de Ormuz, un paso crucial para el comercio mundial de hidrocarburos, que Irán bloquea desde el comienzo del conflicto.

[Publicidad]

Este jueves, los Guardianes de la Revolución afirmaron que dos petroleros habían retrocedido después de intentar cruzar esa vía marítima con ayuda estadounidense, uno de ellos en llamas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc