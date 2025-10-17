Ya sea que te guste comerla en dulce o tallarla para tus decoraciones de Halloween, durante esta temporada, la calabaza no falta en los hogares y las semillas de calabaza tampoco.

Sin embargo, las semillas de calabaza no son el desperdicio que muchos creerían. Hoy en Menú, te compartimos algunos tips para aprovechar las semillas de calabaza que te sobren después de hacer calabaza en tacha. ¡Toma nota!

¿Por qué no se deben tirar las semillas de calabaza?

Las semillas de calabaza, según menciona la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, son parte de muchos platillos representativos de la gastronomía mexicana; como el mole y el pipián.

Foto: Unsplash.

Pero esa no es la única razón por la que deberías guardar las semillas de calabaza. De acuerdo con datos de Healthline, las semillas de calabaza están llenas de nutrientes y son muy buenas para tu salud.

De hecho, 50 g de semillas de calabaza sin cáscara aportan:

227 calorías

9.3 g de carbohidratos

15 g de proteína

20 g de grasa

2.5 g de fibra

Y, adicionalmente, las semillas de calabaza son fuente de manganeso, cobre, magnesio, fósforo, since, y hierro.

¿Qué se debe hacer con las semillas de calabaza para no tirarlas?

¡Guardarlas para usarlas en recetas! El portal especializado goodFOOD, recomienda seguir los siguientes pasos para aprovechar las semillas de calabaza sobrantes de la temporada:

Escoger las de mejor tamaño, pues lo ideal es que sean medianas y no tan gruesas.

Lava con agua tibia las semillas, tratando de quitar toda la pulpa de calabaza que quede pagada.

Pon a hervir agua con sal (una cucharada por litro) y luego vierte las semillas. Déjalas en la estufa por 5 o 10 minutos.

Pasado el tiempo, retira del fuego y cuela las semillas. Déjalas secando al aire sobre una toalla de papel.

En un recipiente para hornear, esparce las semillas en una capa delgada y agrega un poco de aceite vegetal y las especias de tu preferencia.

Hornea a 180 °C durante 8 o 10 minutos y listo.

Foto: Unsplash.

¿En qué se pueden usar las semillas de calabaza horneadas?

Si ya horneaste tus semillas de calabaza sobrantes, puedes almacenarlas en un recipiente con cierre hermético. El sitio goodFOOD, menciona que se mantienen frescas y crujientes por hasta una semana, pero con el tiempo de hacen suaves y el sabor puede resultar amargo.

La mejor parte es que, de acuerdo con Healthline, es muy fácil incluir las semillas de calabaza en tu dieta diaria. Por ejemplo:

Como snack.

Para acompañar ensaladas.

Con yogurt griego.

En pan.

Espolvoreadas en sopas y guisos.

Molidas en licuados.

Con fruta.

Foto: Unsplash.

