El estado de Morelos refrenda su vocación como destino para el turismo gastronómico, con la celebración de la próxima edición de la Feria de la Cecina y Tianguis Grande Yecapixtla 2025.

Se trata de una de las festividades más queridas por los visitantes, pues celebra el trabajo, la hospitalidad y la herencia culinaria de la entidad. Y hoy en Menú te contamos de la Feria de la Cecina en Yecapixtla.

La cecina de Yecapixtla tendrá denominación territorial

Daniel Altafi Valladares, secretario de Turismo del estado, informó que avanza positivamente el proceso para obtener la denominación territorial de la cecina de Yecapixtla, como un reconocimiento que respaldará su autenticidad y su vínculo con la tierra y su gente.

Además, explicó que Morelos, “La tierra que nos une”, tiene el firme propósito de impulsar el turismo gastronómico como motor de desarrollo local y bienestar comunitario.

¿Qué habrá en la Feria de la Cecina en Yecapixtla?

Esta edición de la feria contará con una amplia cartelera de actividades culturales, artísticas y gastronómicas, que combinará sabor, diversión, cultura y tradiciones.

Se contará con la participación de artistas como Gloria Trevi (el sábado 25 de octubre) y Eden Muñoz (el jueves 30 de octubre)

No te puedes perder esta edición de la Feria de la Cecina en Yecapixtla que se realizará del 23 al 31 de octubre.

La Feria de la Cecina y Tianguis Grande Yecapixtla 2025 se consolida como un referente del turismo gastronómico en México, un espacio donde la comunidad, el trabajo y la tradición se encuentran para celebrar lo mejor de esta tierra.

Visitar Yecapixtla es saborear su historia y compartir el orgullo de un pueblo que convierte su herencia en futuro. En Morelos, la primavera de México, las tradiciones siguen vivas gracias a la fuerza de su gente y a la hospitalidad que distingue a “La tierra que nos une”.

