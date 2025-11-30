Recibir el diagnóstico de hígado graso implica modificar los hábitos en la cocina y la mesa. Por ello, surgen dudas sobre qué alimentos son adecuados de consumir y cuáles es mejor limitar o dejar de lado.

Si tu dieta te permite la ingesta de huevo o por sugerencia médica debes limitarlo, en Menú te decimos cuántas porciones consumir a la semana.

El huevo puede ser una fuente de proteína dentro de un plan alimenticio para personas con hígado graso. Foto: Freepik

¿Qué alimentos son mejores para el hígado graso?

Según el portal de Cleveland Clinic, este padecimiento ocurre por un exceso de grasa acumulada en el hígado.

Aunque de manera natural dicho órgano contiene una pequeña cantidad de grasa, el problema surge cuando supera el 5% de su peso total.

Por lo anterior, se recomienda seguir una dieta equilibrada y baja en alimentos procesados, azúcares y bebidas alcohólicas.

Si bien un médico es quien emite las dietas personalizadas para cada paciente, hay algunas que son recomendadas ampliamente como la mediterránea, pues contiene verduras, legumbres, frutos secos, aceite de oliva, pescado y mariscos.

Respecto a la carne de res, cerdo y embutidos, los expertos del Heritage Hospitals en la India sugieren evitar su consumo por su alto contenido de grasas saturadas. Las alternativas son el tofu y el pescado, por su proteína magra.

Controlar el hígado graso requiere limitar azúcares, alcohol y carnes altas con grasa. Foto: Freepik

¿Cuántos huevos se pueden comer con el hígado graso?

El huevo forma parte de la vida diaria de muchas personas no solo por sus nutrientes, sino también por su versatilidad en los platillos. Pero ¿es adecuado su consumo en las personas con hígado graso?

Un artículo de la organización nutricional Liver Foundation señala que, debido a su contenido de colesterol, es mejor limitar su ingesta a no más de 4 piezas por semana.

Y fuentes como el sistema de hospitales Vinmec en Vietnam, y el Heritage Hospitals coinciden en que basta con reducir el consumo, más no eliminarlo por completo de la dieta.

¿A qué se debe? El huevo aporta proteínas de alta calidad, grasas saludables, vitaminas y minerales esenciales, lo que lo convierte en un alimento compatible con una dieta baja en grasas y alta en proteínas, explica Vinmec.

Además, este alimento puede ser un aliado en la salud hepática porque contiene colina, sustancia fundamental para metabolizar grasas y reducir el colesterol LDL o “malo”.

Sin embargo, más allá de la cantidad de huevos que se consumen, es crucial considerar la forma de preparación y los alimentos con los que se acompaña.

Un estudio del Instituto de Investigación de Enfermedades Digestivas de la Universidad de Ciencias Médicas de Teherán, publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, encontró que consumir hasta 4 huevos por semana no se asocia con un mayor riesgo de enfermedad hepática grasa no alcohólica.

Asimismo, se observó que quienes superaban esa cantidad solían consumirlos junto con vegetales, lo que podría reducir la absorción de colesterol.

Consumir huevo con verduras puede ayudar a reducir la absorción de colesterol. Foto: Freepik

Como podrás ver, el huevo puede mantenerse dentro de una dieta para el hígado graso siempre que se consuma con moderación, se prepare de manera saludable y sea supervisado por un especialista.

