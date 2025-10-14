Los huevos son ese clásico de desayuno que nunca pasa de moda. Además de ser un ingrediente de lo más versátil, son muy fáciles de conseguir.

Claro que cada forma de cocinar huevos tiene su pequeños trucos y secretos. En está ocasión, en Menú te compartimos una guía para saber por cuánto tiempo hervir los huevos duros o huevos cocidos, dependiendo de qué tan solidos los prefieras. ¡Toma nota!

¿Huevos cocidos o huevos duros?

Aunque popularmente son conocidos como "huevos duros", lo correcto es llamarles "huevos cocidos" o "huevos hervidos", pues reciben su nombre del proceso por medio del cual se cocinan.

En múltiples portales de cocina y nutrición, como WebMD, Once Upon a Chef, y The Incredible Egg, se define al "huevo duro" como una variación de los huevos cocidos o hervidos. Para ser específicos, se trata de un término de cocción del huevo, ¡como la carne!

Foto: Unsplash.

De hecho, en sitios especializados como Egg Info, de British Lion Eggs, se reconocen por lo menos tres tipos de huevos cocidos o hervidos:

Pasado por agua (runny yolk)

Mollet (soft-boiled)

Duro (hard-boiled)

Sin embargo, hay muchos otros términos entre los tres principales; y todo depende de cuánto tiempo se cocina el huevo hervido.

¿Cuánto tiempo deben cocinarse los huevos duros?

Como bien menciona la chef Jenn Segal en Once Upon a Chef, el secreto para un buen huevo cocido es ser preciso con el tiempo y conocer tus preferencias.

Sin importar el término, lo más importante es tener en cuenta que entre más tiempo pasen en el agua, incluso después de retirar del fuego, más duros serán los huevos hervidos.

Para que calcules en casa, aquí te dejamos exactamente cuánto tiempo se deben cocinar los huevos hervidos según Egg Info:

3 minutos: Para una yema casi liquida y una clara gelatinosa. (Pasado por agua)

4 minutos: Para una yema casi liquida y una clara más firme.

5 minutos: Para una yema gelatinosa y una clara completamente firme. (Mollet)

6 minutos: Para una yema suave pero cocida y una clara dura.

7 minutos: Para un huevo duro.

¡Hay varias formas de hacer huevos hervidos! Foto: Unsplash.

Y para que tus huevos duros queden más que perfectos, te compartimos algunos de los tips de Jenn Segal, Egg Info, y The Incredible Egg:

Se obtienen mejores resultados con huevos refrigerados.

Empieza a contar el tiempo de cocción en cuanto hierva el agua.

Si quieres una textura más suave, sin importar el término de cocción, se recomienda retirar la sartén del fuego y dejar que los huevos se cocinen en el agua caliente.

Espera a que se enfríen completamente antes de pelar para evitar que se rompan o el cascarón se pegue.

¿Hace daño comer huevo duro seguido?

Ahora que sabes exactamente cuánto tiempo se cocina un huevo duro, puede que te sientas tentado a hacerlos tan seguido como puedas, pero debes tener cuidado pues, de acuerdo con el portal WebMD, los huevos (sin importar el método de cocción) pueden elevar los niveles de colesterol en la sangre.

Además, y pese a que es totalmente válido que disfrutes de una yema más líquida, se recomienda más comer huevos duros para reducir el riesgo de contraer salmonella.

Pero, de forma moderada, comer huevos duros es bueno para tu salud; de hecho, WebMD menciona que esta es la mejor forma de cocinar los huevos para asegurarte de que no pierda todos sus nutrientes.

Foto: Unsplash.

Un solo huevo duro (de tamaño grande) contiene:

77 calorías

6.3 g de proteína

25 mg de calcio

0.595 mg de hierro

63 mg de potasio

186 mg de colesterol

62 mg de sodio

0.56 g de azúcar

0.56 g de carbohidratos

1.6 g de grasas saturadas

5.3 g de grasas totales

Además, es fuente de vitamina A y D

