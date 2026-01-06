Cuando se piensa en cocina norteña, es inevitable imaginar cortes al carbón y mesas largas donde la comida se comparte sin prisas. La Buena Barra toma esa esencia y la traslada a la Ciudad de México en forma de una cantina contemporánea que apuesta por la excelencia gastronómica y el buen ambiente.

Más que un restaurante, La Buena Barra se ha consolidado como un referente de la cocina regia en la CDMX, un espacio donde la tradición del norte se mezcla con técnicas actuales, instalaciones elegantes y una carta que recorre el país de punta a punta.

La Buena Barra. Foto: Instagram

Su propuesta culinaria es amplia y bien pensada. Parte de los sabores clásicos de Monterrey como los cortes de carne y las salsas de chile piquín, pero no se queda ahí. El menú también integra platillos frescos del Golfo de México y del Pacífico.

Desde entradas para botanear hasta cortes diseñados para compartirse, la cocina se apoya en producto de calidad High Choice y en técnicas que respetan el sabor original de cada ingrediente.

¿Qué pedir en La Buena Barra?

El menú invita a empezar al centro y compartir. Entre los favoritos está el chicharrón de rib eye, servido sobre guacamole tradicional, y los sopecitos de tuétano con escamoles. Para quienes buscan sabores más atrevidos, la cazuela de gusanos de maguey con guacamole y tortillas recién calientes se convierte en una experiencia que honra la cocina mexicana más ancestral.

Si algo define a La Buena Barra es su amplia selección de tacos. Aquí conviven propuestas tradicionales y creaciones contundentes como los Tacos Mamones, siete piezas de tapa de rib eye finamente picada, servidas sobre costra de queso y tortillas hechas a mano.

También sobresalen los tacos de filete con hueso de tuétano, el taco pirata con filete marinado y costra de queso, así como el taco de lengua confitada con escamoles, epazote y aguacate tatemado.

La Buena Barra. Foto: Instagram

Platillos imperdibles en La Buena Barra

Uno de los grandes atractivos del restaurante es su sección de cortes. Desde la caña de rib eye o filete al mezcal sobre bloque de sal, hasta la tapa de rib eye con papas trufadas y la emblemática Costilla Don Pepe, braseada a fuego lento en su propio jugo, la carta rinde homenaje al asador norteño.

Asimismo hay opciones como arrachera outside, porter house y rib eye en distintas presentaciones, todos con el sello de calidad High Choice que distingue a la casa.

La Buena Barra. Foto: Instagram

La Buena Barra no se limita a la carne. En su apartado del mar destacan el salmón asado al cedro, el steak de atún de aleta azul, el pulpo al carbón con mayonesa de paprika y tortillas de maíz calientitas, así como el white sea bass con chicharrón de alcaparra. Platillos frescos que equilibran el menú.

Además, el final es tan importante como el inicio. Entre los postres más pedidos se encuentra el Pastel 24 Capas, elaborado con bizcocho de cocoa, nutella y ganache de chocolate. También figuran entre los favoritos el helado de elote, los churros tradicionales, el volcán de dulce de leche y los cheesecakes, especialmente el de macadamias bañado en dulce de leche.

La Buena Barra. Foto: Instagram

Mixología y carajillos de autor

La experiencia se completa con una carta de mixología para todos los gustos. Cocteles como el Tipsy Parrot, elaborado con tequila cristalino, licor de hierbas, piña y maracuyá; el Sexy Motherfucker, que mezcla whisky Bushmills Black Bush con miel de abeja, cítricos, ginger ale y manzana verde; o el Naughty Kombucha, resaltan por sus combinaciones frescas, perfectas para acompañar tanto los cortes de carne como los platillos del mar.

La propuesta líquida se refuerza con una selección de carajillos, desde el tradicional hasta versiones creativas como palanqueta, mazapán o matcha, perfectas para alargar la sobremesa.

La Buena Barra

Dirección: Esq. Aristóteles 124, Polanco IV Secc, Miguel Hidalgo, 11550 Ciudad de México.

Horario: Martes a sábado de 12:00 pm a 2:00 am. Domingo a lunes de 12:00 pm a 1:00 am.

IG: @labuenabarramx

