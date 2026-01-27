Cada 27 de enero, el mundo rinde homenaje a uno de los postres más emblemáticos y queridos: el pastel de chocolate. Más que una delicia, es el resultado de una historia que hasta hoy se mantiene en el gusto de muchos.

Existen pasteles icónicos reconocidos mundialmente, como el Sachertorte, el Devil’s Food Cake y el German Chocolate Cake, cada uno con técnicas y sabores que han marcado la historia de la repostería y hoy en Menú te hablamos de ellos para que entiendas porqué se celebra el Día Mundial del Pastel de Chocolate.

¿De dónde viene el pastel de chocolate?

El origen del pastel de chocolate es un recorrido fascinante que comienza mucho antes de que existieran los hornos modernos. En 1764, el avance llegó de la mano del estadounidense Dr. James Baker, quien descubrió un método para moler granos de cacao entre piedras y obtener una pasta espesa destinada a bebidas chocolateadas.

Sin embargo, el gran cambio ocurrió en 1828 cuando Coenraad van Houten creó la prensa de cacao, lo que permitió separar la manteca del cacao y producir un polvo fino, accesible y fácil de usar. Este invento abrió las puertas a la repostería moderna.

Leer también: Cómo hacer tamales de dulce fácilmente

La primera receta impresa de algo similar al pastel de chocolate actual apareció en 1847, en The Lady’s Receipt Book, de Eliza Leslie, quien incluyó chocolate picado directamente en la masa.

Foto: Unsplash.

Ya hacia la década de 1880, los reposteros en Estados Unidos comenzaron a incorporar ampliamente el chocolate en pasteles; y con la llegada de las harinas y mezclas preparadas en los años 20, el pastel de chocolate se convirtió en un clásico del hogar.

¿Cuáles son las recetas de pastel de chocolate más populares?

El pastel de chocolate ha inspirado recetas clásicas y sofisticadas que han trascendido fronteras como el Devil’s Food Cake, esponjoso, húmedo, oscuro y profundamente chocolatoso. Suave, intenso y perfecto para los amantes del cacao sin límites.

Foto: Unsplash.

El German Chocolate Cake, famoso no por su origen alemán, sino por el chocolate “German’s”. Su frosting de coco y nuez lo vuelve inconfundible y qué decir del Chocolate Fudge Cake, denso, decadente y cubierto con un frosting espeso estilo fudge.

Leer también: Cómo lavar los platos para que no huelan a huevo

¿Cómo celebrar este Día Mundial del Pastel de Chocolate?

Para celebrar este día puedes tener en cuenta alguna de las siguientes opciones recomendadas por SICAO:

Hornea tu propio pastel. Elige una receta clásica o atrévete con una versión histórica, como la de Eliza Leslie.

Visita tu panadería favorita. Muchos negocios locales crean ediciones especiales para la fecha.

Organiza una degustación. Reúne a tus personas favoritas y pidan distintos tipos de pastel para compararlos.

Haz maridajes gourmet. Un pastel de chocolate se transforma con café, vino tinto, o incluso sal marina y caramelo.

Foto: Unsplash.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters