Una parte esencial de la cocina son las salsas y complementos que elevan el sabor de cualquier platillo. Entre ellos, la mayonesa destaca como uno de los más populares por su textura cremosa y su versatilidad, ya que puede acompañar desde ensaladas y sándwiches hasta mariscos, carnes y botanas.

Por ello, en Menú te compartimos una receta fácil y práctica para prepararla en casa, con ingredientes accesibles y un procedimiento sencillo, para lograr un resultado mucho más delicioso que las versiones comerciales.

Cremosa, fresca y hecha en casa, la mayonesa casera es un básico que eleva cualquier platillo. Foto: Freepik.

¿Qué es la mayonesa?

Siempre presente en la mesa junto a otros aderezos como la catsup y la mostaza, la mayonesa, con su textura suave y cremosa, se ha convertido en una de las protagonistas para acompañar una gran variedad de alimentos, desde tortas y sándwiches hasta ensaladas, papas fritas y platillos caseros.

Su origen, señala el portal gastronómico Larousse Cocina, se especula que fue en Francia donde un duque nombró la creación de su cocinero como mahonesa, en referencia al puerto de Mahón, en Menorca. Con el paso del tiempo, el término evolucionó hasta popularizarse como mayonesa y su receta se extendió por distintas cocinas del mundo.

Sin embargo, la técnica con la que se prepara resulta más antigua, ya que desde el siglo XVII médicos emulsionanban alimentos como el huevo, ingrediente vital de la mayonesa, para crear ungüentos y pomadas, aprovechando su capacidad para integrar distintas sustancias.

Esta salsa clásica transforma sándwiches, ensaladas y botanas con su textura suave. Foto: Freepik.

De esta manera, la forma elemental de este aderezo surge de la unión de dos líquidos no compatibles, como agua y grasa, los cuales se dispersan en pequeñas gotas hasta formar una mezcla estable y homogénea.

El portal estadounidense How Stuff Works menciona que, en la receta de la mayonesa, el emulsionante es la yema de huevo, que contiene lecitina, una sustancia que permite que el aceite se mezcle con ingredientes ácidos como el jugo de limón o el vinagre, logrando así la textura espesa y cremosa que la caracteriza.

Por ello, para preparar esta salsa de forma correcta en casa, es necesario usar huevos lo más frescos posible y asegurarse de su buena conservación, ya que al no cocinarse durante la receta puede existir riesgo de salmonela.

Huevo, limón y aceite son la base de la mayonesa casera tradicional. Foto: Freepik

Ingredientes para la mayonesa

• 3 yemas de huevo grandes, a temperatura ambiente

• 1 cucharadita de jugo de limón

• ¼ de cucharadita de sal

• ¼ de cucharadita de mostaza

• 1½ tazas de aceite, ya sea de aguacate, vegetal neutro o aceite de oliva virgen extra

La lecitina de la yema actúa como emulsionante natural en esta receta clásica. Foto: Freepik.

Procedimientos

• Calienta el tazón donde prepararás la mezcla, sumergiéndose unos segundos en agua caliente. Esto ayuda a mantener una temperatura estable y facilita la emulsión. Sécalo bien con un paño limpio antes de usarlo.

• Añade las yemas de huevo y bátelas ligeramente hasta que se integren y comiencen a espesar.

• Incorpora el jugo de limón, la sal y la mostaza, y bate hasta obtener una mezcla homogénea.

• Agrega el aceite muy poco a poco, no más de una cucharadita a la vez, sin dejar de batir constantemente para que se emulsione correctamente.

• Cuando hayas integrado entre ⅓ y ½ taza de aceite, la salsa comenzará a verse más espesa y opaca. En ese punto, puedes añadir el resto del aceite en forma de hilo fino o por cucharadas, sin dejar de batir.

• Si la mayonesa queda demasiado espesa, añade unas gotas de jugo de limón o una cucharada de agua tibia para aligerar y ajustar el sazón de la mezcla.

• Envasa en un frasco de vidrio limpio con tapa hermética y refrigera al menos 30 minutos antes de consumir para mejorar su consistencia.

Esta receta de mayonesa logra una salsa espesa y estable con pocos ingredientes. Foto: Freepik

Al tratarse de una preparación con huevo crudo, este aderezo casero debe mantenerse siempre en refrigeración y guardarse en un recipiente limpio y bien cerrado.

Además, es importante usar utensilios secos cada vez que se sirva para evitar contaminación cruzada y consumirla en un plazo máximo de dos a tres días. Si presenta cambios de olor, color o textura, lo más seguro es desecharla.

Con unos cuantos ingredientes y un poco de paciencia al batir, es posible preparar una mayonesa casera más fresca, cremosa y natural, ideal para realzar el sabor de cualquier platillo

