Las cocinas y la comida en sí son algunos de los pilares más importantes de diferentes culturas. El sustento se traduce en estandarte de identidad y pertenencia; en ocasiones, incluso se viste de entretenimiento para nutrir una necesidad diferente.

Hoy en Menú, te compartimos algunos de los shows de cocina que, si aún no lo has hecho, tienes que ver sí o sí este 2026. Y aunque amamos la competencia y sentir la tensión de un buen concurso de cocina a la “Máster Chef”, esta vez nos enfocamos en las historias detrás del platillo para curar una lista de recomendaciones que para nada te va a decepcionar.

Gordon Ramsay – Uncharted

Empezando fuerte con una de las figuras más controversiales de la escena gastronómica de la última década, Gordon se baja del restaurante de lujo y se mete hasta la cocina más remota del planeta. Cada episodio entrelaza naturaleza salvaje, tradiciones ancestrales, y un Gordon Ramsay fuera de su zona de confort.

Aprende técnicas locales (fermentaciones, pesca extrema, caza tradicional) de cocineros que han vivido con esos ingredientes toda su vida, y luego tiene que enfrentarse a ellos en un reto final. Ideal para los fans de Ramsay—y los haters también.

Disponible en: NatGeo

Tucci in Italy

Stanley Tucci, sí el mismo de The Devil Wears Prada, paseando por Italia es exactamente lo que te imaginas que puede ser. Aquí, cada región es una historia de identidad: platos que nacieron de la pobreza, recetas que sobrevivieron guerras, y nonnas que cocinan como si su reputación nacional dependiera de ello.

Más que comida, es un retrato íntimo de cómo los italianos usan la mesa como religión, política y familia al mismo tiempo.

Disponible en: NatGeo

Restaurants at the End of the World

Kristen Kish viaja a lugares tan aislados que parece que el restaurante está ahí solo para los lobos, y aun así hay gente sirviendo comida increíble. Retrata proyectos gastronómicos en sitios extremos (selva, hielo, montañas) donde el reto no es la receta, sino sobrevivir al entorno.

Además, muchas de estas cocinas no existen buscando el lujo, sino preservar cultura, ecosistemas y comunidad. Es cocina como resistencia.

Disponible en: NatGeo

No Taste like Home with Antoni Porowski

En un formato más cercano y moderno para la audiencia joven, Antoni Porowski ayuda a celebridades a rastrear su historia familiar a través de la comida. Lo que empieza como “vamos a cocinar algo de tu infancia” termina en viajes emocionales: migraciones, guerras, incluso raíces perdidas.

La mejor parte es que todo se conecta a través de una misma cosa: recetas. El verdadero giro es que los platos no son nostalgia decorativa, sino mapas de identidad.

Disponible en: NatGeo

Taste the Nation

Padma Lakshmi recorre EE.UU. pero no para hablar de “comida americana” típica, sino de las cocinas de inmigrantes e indígenas que realmente construyeron el país.

Cada episodio conecta un grupo cultural con temas sociales: racismo, desplazamiento, derechos, identidad. La comida es deliciosa, sí, pero también es prueba histórica de quién pertenece y quién siempre ha estado ahí, aunque no lo reconozcan.

Disponible en: Hulu

Searching for Soul Food

La chef Alisa Reynolds redefine qué es “soul food”. No se queda solo en el sur de EE.UU.; conecta la diáspora africana por todo el mundo. Encuentra raíces comunes entre África, el Caribe, América Latina y el sur estadounidense.

Conforme avanza cada capítulo, es evidente una cosa; muchos platos considerados “comida humilde” son en realidad herencia de resistencia, ingenio y supervivencia cultural.

Disponible en: Hulu

Street Food: Latin America

Apelando a una audiencia que aprecia un buen viaje emocional, aquí encontrarás omida callejera, pero contada como historias de vida. Cada vendedor tiene un pasado duro, una tradición familiar o una receta que los salvó económicamente.

Desde tacos hasta arepas o anticuchos, el punto no es solo el antojo, sino cómo la calle se vuelve cocina, negocio y legado al mismo tiempo. Sales con hambre y quizá con sentimientos encontrados.

Disponible en: Netflix

You Are What You Eat: A Twin Experiment

Gemelos idénticos separados en dietas distintas (vegana vs. omnívora) bajo supervisión científica. Lo que parece un reality de comida se convierte en experimento sobre salud, microbiota, energía, envejecimiento y rendimiento sexual (sí, también eso).

La mejor parte es que es evidente que no todo se puede resumir en opuestos, blanco o negro, pero sí deja claro que lo que comes impacta tu cuerpo y salud más de lo que creías.

Disponible en: Netflix

High on the Hog: How African American Cuisine Transformed America

Finalmente, esta serie se concibe como una clase de historia que debería ser obligatoria, pero con comida. Parte desde África, pasa por la esclavitud, llega al sur de EE.UU. y muestra cómo la cocina afroamericana es la base de lo que hoy se llama “cocina estadounidense”.

Más que desestimar la cocina, se trata de un acto de reivindicación. Podrás apreciar como muchos platos “tradicionales” del país nacen del ingenio de personas esclavizadas. Es celebración, memoria y justicia culinaria.

Disponible en: Netflix

