Cuando se hable de frutas de temporada, especialmente otoñal, es muy común pensar en aquellas de colores que van de los amarillos más vibrantes hasta los anaranjados más profundos. ¡Es parte del encanto otoñal mexicano!

Sin embargo, el color no es lo único que se debe tomar en cuenta al momento de elegir fruta en el mercado. La textura, el aroma, y hasta el peso perceptible son cosas muy importantes y no aplican igual para exactamente todas las frutas.

Hoy en Menú, te contamos, de la mano de quiénes saben, cómo se escoge la fruta de temporada en el mercado. ¡Toma nota!

¿Cuáles son las frutas de temporada en noviembre?

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, las frutas y verduras de temporada en noviembre son muy variadas, pero es posible identificarlas porque nunca faltan en los altares de muertos a principios del mes. De entre estas destacan:

Fresa

Guayaba

Higo

Mandarina

Zarzamora

Pera

Tejocote

Jícama

Limón

Toronja

Berenjena

Papa

Zapote

Camote

Aguacate

Calabaza

Coliflor

Chayote

Acelga

Chilacayote

Espinaca

Aunque hay muchas más, y la oferta puede variar según la región.

Foto: Pexels.

Leer también: Cuáles son los mejores alimentos para comer en noviembre

¿Cómo se escogen los frutos de temporada en el mercado?

Nos dimos a la tarea de preguntar a algunas amas de casa y personas que se dedican al cultivo y comercio de frutas y verduras en los mercados ambulantes del Estado de México, cómo se escogen las frutas de temporada, y esto fue lo que nos dijeron:

Para escoger la mandarina:

Busca aquellas con los colores más brillantes y uniformes

Evita las que se sientan “aguadas” al tacto

Opta por las que tengan los aromas más dulces

Si las quieres para comer ese mismo día, busca las que tengan la “piel despegada”

Para escoger la calabaza:

Evita las que tengan manchas oscuras

Si la piel tiene una textura rugosa, busca otra opción

Busca las que se sientan más pesadas

Puedes dar golpecitos en la cáscara para asegurarte de que no suene hueca

Para escoger el camote:

El color no debe ser brillante, pero sí uniforme y no tener manchas oscuras

La textura ideal es firme

Si la piel está arrugada, busca otra opción, pues es señal de deshidratación

Para escoger el tejocote:

Busco aquellos con la piel más brillante, como “encerada”

Evita los que tengan manchas oscuras

Deben sentirse firmes al tacto, pero ceder un poco al hacer presión

Para escoger la guayaba:

Las mejores son las que tienen colores uniformes

Evita las que tengan manchas negras o puntos en los que la piel se siente “aguada”

Los amarillos son más dulces, pero los verdes suelen ser mejores para hacer agua

Para escoger el higo:

Su color debe ser un púrpura oscuro, pero no negro

Entre más brillnate sea la piel, mejor

Busca aquellos con la textura más firme, pero no dura, pues los más suaves se echan a perder más rápido

Para escoger el chilacayote:

Evita los que tengan manchas oscuras

La textura ideal es firme, pero no dura

Para hacer el dulce, opta por los más maduros y grandes (tienen más pulpo; y para usar en otro tipo de recetas, se recomienda escogerlos tiernos (son más jugosos)

Foto: Imagen creada con AI.

Leer también: Recetas para aprovechar los ingredientes de otoño

Aplica estos tips al momento de escoger fruta de temporada y disfruta de una cocina muy otoñal.