Más Información
[Publicidad]
Cuando se hable de frutas de temporada, especialmente otoñal, es muy común pensar en aquellas de colores que van de los amarillos más vibrantes hasta los anaranjados más profundos. ¡Es parte del encanto otoñal mexicano!
Sin embargo, el color no es lo único que se debe tomar en cuenta al momento de elegir fruta en el mercado. La textura, el aroma, y hasta el peso perceptible son cosas muy importantes y no aplican igual para exactamente todas las frutas.
Hoy en Menú, te contamos, de la mano de quiénes saben, cómo se escoge la fruta de temporada en el mercado. ¡Toma nota!
¿Cuáles son las frutas de temporada en noviembre?
De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, las frutas y verduras de temporada en noviembre son muy variadas, pero es posible identificarlas porque nunca faltan en los altares de muertos a principios del mes. De entre estas destacan:
- Fresa
- Guayaba
- Higo
- Mandarina
- Zarzamora
- Pera
- Tejocote
- Jícama
- Limón
- Toronja
- Berenjena
- Papa
- Zapote
- Camote
- Aguacate
- Calabaza
- Coliflor
- Chayote
- Acelga
- Chilacayote
- Espinaca
Aunque hay muchas más, y la oferta puede variar según la región.
Leer también: Cuáles son los mejores alimentos para comer en noviembre
¿Cómo se escogen los frutos de temporada en el mercado?
Nos dimos a la tarea de preguntar a algunas amas de casa y personas que se dedican al cultivo y comercio de frutas y verduras en los mercados ambulantes del Estado de México, cómo se escogen las frutas de temporada, y esto fue lo que nos dijeron:
Para escoger la mandarina:
- Busca aquellas con los colores más brillantes y uniformes
- Evita las que se sientan “aguadas” al tacto
- Opta por las que tengan los aromas más dulces
- Si las quieres para comer ese mismo día, busca las que tengan la “piel despegada”
Para escoger la calabaza:
- Evita las que tengan manchas oscuras
- Si la piel tiene una textura rugosa, busca otra opción
- Busca las que se sientan más pesadas
- Puedes dar golpecitos en la cáscara para asegurarte de que no suene hueca
Para escoger el camote:
- El color no debe ser brillante, pero sí uniforme y no tener manchas oscuras
- La textura ideal es firme
- Si la piel está arrugada, busca otra opción, pues es señal de deshidratación
Para escoger el tejocote:
- Busco aquellos con la piel más brillante, como “encerada”
- Evita los que tengan manchas oscuras
- Deben sentirse firmes al tacto, pero ceder un poco al hacer presión
Para escoger la guayaba:
- Las mejores son las que tienen colores uniformes
- Evita las que tengan manchas negras o puntos en los que la piel se siente “aguada”
- Los amarillos son más dulces, pero los verdes suelen ser mejores para hacer agua
Para escoger el higo:
- Su color debe ser un púrpura oscuro, pero no negro
- Entre más brillnate sea la piel, mejor
- Busca aquellos con la textura más firme, pero no dura, pues los más suaves se echan a perder más rápido
Para escoger el chilacayote:
- Evita los que tengan manchas oscuras
- La textura ideal es firme, pero no dura
- Para hacer el dulce, opta por los más maduros y grandes (tienen más pulpo; y para usar en otro tipo de recetas, se recomienda escogerlos tiernos (son más jugosos)
Leer también: Recetas para aprovechar los ingredientes de otoño
Aplica estos tips al momento de escoger fruta de temporada y disfruta de una cocina muy otoñal.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]