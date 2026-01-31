Siendo la bebida favorita de muchas personas para comenzar la mañana con energía, el café contiene nutrientes benéficos para el organismo, como los antioxidantes.

Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que también podría desempeñar un papel importante en la prevención y el control de la diabetes. Hoy en Menú te contamos qué variedad podría servir para este propósito.

Durante una investigación, expertos estudiaron ésteres de diterpenos presentes en los granos de café tostado. Foto: Pixabay

¿Cuál es el tipo de café que podría combatir la diabetes?

Vivir con diabetes es un reto diario. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, esta enfermedad crónica aparece cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el cuerpo no la utiliza de manera adecuada. Ello puede provocar niveles elevados de azúcar en sangre y, con el tiempo, complicaciones mayores de salud.

Por lo anterior, encontrar alimentos que ayuden a prevenirla o controlarla se ha convertido en una prioridad para la comunidad científica. De hecho, recientes investigaciones han puesto en la mira un producto que podría ser benéfico para las personas diagnosticadas: el café.

Una investigación publicada por la revista científica Beverage Plant Research, liderada por el Dr. Minghua Qiu del Instituto de Botánica de Kunming, institución perteneciente a la Academia China de Ciencias, sugiere que, a futuro, ciertos compuestos de esta bebida podrían utilizarse en el desarrollo de alimentos o en ingredientes destinados a apoyar el control de la diabetes tipo 2.

Específicamente, se trata de los diterpenos, sustancias naturales del café que poseen una importante actividad biológica. Dichos compuestos han llamado la atención de los científicos porque podrían ayudar a prevenir esta enfermedad y la obesidad.

El artículo detalla que, en un estudio de laboratorio, los especialistas aislaron nuevos ésteres de diterpenos del café Arábica tostado, mismos que mostraron una capacidad moderada para inhibir la enzima α-glucosidasa, encargada de descomponer los carbohidratos en azúcares. Y es que esto podría estar relacionado directamente con la velocidad en que el azúcar entra al torrente sanguíneo.

Durante el método de investigación, los expertos implementaron una combinación de técnicas analíticas de alta precisión, utilizando herramientas como la resonancia magnética nuclear y la cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas.

Mediante un cribado tridimensional, los científicos redujeron el extracto del grano tostado a sus fracciones químicamente más activas y, posteriormente, completaron el análisis con espectrometría avanzada, lo que les permitió detectar tres compuestos clave.

Científicos analizaron extractos de café tostado con técnicas avanzadas para identificar nuevos compuestos benéficos. Foto: Freepik

¿Cómo influye el café tostado en los niveles de azúcar en sangre?

El café, una de las bebidas más populares del mundo, se cultiva en más de 70 países y regiones. Además de su enorme valor económico, forma parte de la vida cotidiana de millones de personas, y este estudio refleja el interés por sus beneficios a la salud.

La investigación realizada por el Instituto de Botánica de Kunming se centró en la variedad Arábica que, a diferencia de otras variedades como la Robusta, suele contener mayores concentraciones de lípidos conocidos como alcoholes de café, donde se almacenan los diterpenos (compuestos clave para el estudio).

Como lo mencionamos anteriormente, los especialistas lograron aislar tres nuevos ésteres de diterpenos. En las pruebas de laboratorio, dichas sustancias mostraron valores de IC₅₀ de entre 45.07 y 17.50 micromoles, medida que indica qué tan eficaz es un compuesto para frenar la actividad de una enzima.

Incluso, algunos de los anteriores valores se ubicaron por debajo de los registrados en la acarbosa, medicamento comúnmente utilizado en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Por eso, los científicos sugieren un posible potencial terapéutico con los compuestos derivados del café.

Aunque los resultados son meramente avances, pues aún hay más por indagar, sí que amplían el panorama sobre la relación entre el consumo de la bebida y la prevención de la enfermedad.

Y no es la única institución que apunta esta hipótesis. Por ejemplo, la Sociedad Española de Diabetes señala que el consumo habitual de café se asocia con un menor riesgo de desarrollar la enfermedad, en parte porque puede favorecer la pérdida de peso.

Hay que recordar que los compuestos de esta bebida también aumentan la sensación de saciedad, lo que ayuda a reducir el apetito. Al mismo tiempo, elevan el gasto energético al estimular el metabolismo basal y la termogénesis tras las comidas.

Sin embargo, la misma asociación advierte que la cafeína podría disminuir temporalmente la sensibilidad a la insulina justo después del consumo.

Aunque los resultados son preliminares, el café tostado se perfile como un producto altamente saludable. Foto: Pixabay

Todavía se requieren más estudios para confirmar sus efectos en humanos, pero el trabajo de investigación realizado por el Dr. Minghua Qiu y el Instituto de Botánica de Kunming pronostica un buen panorama sobre la ingesta del café tostado en personas con diabetes.

