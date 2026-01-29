¿Qué es la comida si no una experiencia? En una modernidad dividida por diferencias culturales, lingüísticas, y políticas, existe un idioma que toddos hablamos: el de la comida.

La cocina, más allá de ser parte de nuestra cultura, es la base de nuestra historia. Un platillo es capaz de expresar un ameoción, plasmar un momento; y eso es justo lo que se ha logrado con Tenampa Voz y Sabor de México, el libro conmemorativo que celebra los 100 años de uno de los lugares más emblemáticos de CDMX: El Tenampa. Hoy en Menú, te contamos esta historia.

¡El Tenampa celebra 100 años!

En el corazón de la famosa Plaza Garibaldi, flaqueado por edificios igual o más antiguos, se encuentra un lugar que cuenta historias por montón. El Salón Tenampa nació en la mente del jalisciense Juan Hernández y desde sus inicios fue concebido como un lugar que celebraba lo mexicano.

Para los años 30, ya era un referente de la fiesta mexicana. La escena nocturna de la CDMX era difícil de concebir sin hacer siquiera mención del Salón Tenampa. Entre mariachis y músicos callejeros, El Tenampa vio la cima en la década de los 50.

Frecuentado por estrellas del dine de oro mexicano, e incluso por políticos de la época, El Tenampa se consolidó como un imperdible de la vida nocturna y el mariachi así, a la mexicana.

Foto: Cortesía.

El pasado 2025, este emblemático recinto celebró 100 años; 100 años de música, 100 años de resistencia, y 100 años de buena comida y bebida. Y qué mejor manera de celebrar que una remembranza del camino recorrido.

Tenampa Voz y Sabor de México

Este siglo baile, música, y mucha sazón, fue celebrado con la publicación, en colaboración con Culinaria Mexicana, de un libro que conmemora la historia del emblemático salón: Tenampa Voz y Sabor de México.

Foto: Cortesía.

La publicación se conforma por nueve capítulos que entrelazan historia, cocina y cultura. “Mi vida en el Tenampa” narra, en primera persona, la historia de Fernanda Aguilera, quien creció entre estas paredes y hoy continúa el legado familiar como directora.

“Liderazgo femenino”, por Adriana Díaz e Ibáñez, madre de Fernanda y directora también del Tenampa, reflexiona sobre el papel de las mujeres al frente de un negocio históricamente liderado por hombres.

Mientras que “Un siglo”, con la pluma invitada de Benito Taibo, brinda una mirada literaria al significado histórico de este lugar.

A través de sus más de 150 páginas, este libro conmemorativo recapitula historias, encuentros, y canciones. Sin embargo, más que funcionar como una especie de biografía, tiene el gran valor agregado de recopilar platillos y bebidas cargados de significado.

Entre sus recetas de la casa, podrás aprender a hacer platillos como:

Birria

Pozole

Corundas al pipián

Sopecitos de cochinita pibil

Molotes

Flautas ahogadas

Chamorro adobado

Jericalla

Pastales de elote

Ponche de granada

Margarita Garibaldi

Expresso Jalisco

Foto: Cortesía.

¡Todo al estilo Tenampa! Pero eso no es todo. En colaboración con algunos “Amigos de Tenampa”, también se agregó una recopilación de recetas de chefs mexicanos famosos como:

Dobladita de papa con pata de res, del chef Aquiles Chávez

Tostadas de pata cantinera, de la chef Lula Martín del Campo

Chamorro de cerdo en recado negro yucateco, del chef Pepe Salinas

Tostada de ceviche de cecina, de la chef Josefina Santacruz

Pepito “Chemita”, del chef César de la Parra

Tostada de ceviche de pork belly, de la chef Alexander Suástegui

Foto: Cortesía.

Asimismo, la obra dedica un capítulo a las grandes figuras de la música, el cine y el arte que han pasado por el Tenampa a lo largo de los años, con entrevistas a personalidades como Natalia Jiménez y Aída Cuevas.

¿Dónde comprar el libro del Tenampa?

Tenampa Voz y Sabor de México es una edición especial impresa. Cuenta con un tiraje limitado a 1,000 ejemplares. El punto de venta oficial es, desde luego, directamente en el Salón Tenampa en Plaza Garibaldi, aunque también puedes optar por reservar en línea, puesto que las piezas son limitadas, y pasar por él a la misma dirección.

Dirección: Plaza Garibaldi #12, Col. Centro, CDMX

Horarios de recolección: Domingo a Jueves de 13:00 a 19:00 hrs.

Costo: $1000.00 MXN por ejemplar.

¿Qué esperas para ir por el tuyo?

