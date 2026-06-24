¡Atención, amante de la comida! Arranca la cuenta regresiva para la Expo Gastronómica 2026, que busca ser un espacio para la presentación de productos, servicios, tendencias y hasta oportunidades de negocio.

En este espacio se reunirán empresas, proveedores, chefs y otros miembros del sector HORECA, conformado por las industrias de hotelería, restaurantes y cafeterías.

Y para la siguiente edición, se contempla la participación de 700 marcas y se estima la asistencia de cerca de 11,500 visitantes, así como la realización de más de 80 actividades. Así que sigue leyendo para conocer su programa completo.

¿De qué trata la Expo Gastronómica 2026?

Entre las actividades programadas en el evento se encuentra un Cooking show, espacio en el que distintas marcas y chefs realizarán demostraciones en vivo. Y de igual manera, habrá áreas de degustación y maridaje.

Otro atractivo será su pabellón Bar & Drinks, destinado a la promoción de marcas de licores y destilados mediante sesiones de cata.

Y los asistentes también podrán conocer un Lab de bebidas, enfocado en productos sin alcohol como la kombucha, kéfir, infusiones, café y té.

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¡Pero eso no es todo! En el espacio Made In Italy se mostrarán productos y técnicas italianas para quienes desean aprender sobre este tipo de cocina, con degustaciones y demostraciones.

Por si fuera poco, la exposición integrará un foro de conferencias impartidas por representantes de marcas y profesionales de la industria alimentaria. Los temas estarán relacionados con tendencias, innovación y aspectos operativos del sector.

Si eres fan de la gastronomía italiana, en esta expo podrás encontrar productos y técnicas de su cocina. Foto: Freepik

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¿Qué conferencias habrá en la Expo Gastronómica 2026?

Si te interesa asistir a las ponencias de la Expo Gastronómica 2026, toma nota porque estos serán algunos de los invitados:

Víctor Zárate

Impartirá la conferencia "La changarrización", donde ofrecerá un análisis de cómo los puestos callejeros se han convertido en una alternativa para emprender dentro del sector culinario.

Fecha: jueves 25 de junio, de 12:00 a 12:50 horas

Lugar: Foro de Conferencias

Juan Emilio Villaseñor

En la charla "El humo es el sabor del fuego", compartirá su experiencia con el uso del asador y el ahumador como herramientas para desarrollar sabores en la alta cocina.

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Fecha: jueves 25 de junio, de 15:00 a 15:50 horas

Lugar: Foro de Conferencias

Ramón Orraca

Durante la conferencia "Fracasos que te llevan al éxito", el empresario restaurantero explicará cómo un aparente fracaso profesional terminó por abrirle nuevas oportunidades dentro de la industria.

Fecha: sábado 27 de junio, de 13:00 a 13:50 horas

Lugar: Foro de Conferencias

Diana López del Río y David Rodolfo Domínguez Arista

Los expertos encabezarán la charla "Los pueblos de la sal: la Mixteca poblana y Tierra Caliente del Estado de México", donde abordarán la importancia cultural, histórica y gastronómica de las salinas tradicionales de ambos estados

Fecha: sábado 27 de junio, de 14:00 a 14:50 horas

Lugar: Foro de Conferencias

Perla Ealy y Valeria Navarro

Las empresarias presentarán la ponencia "Zahui. Naturalmente refrescante, siempre saludable", donde darán a conocer una propuesta de agua gasificada mexicana sin azúcar, sin edulcorantes y libre de sellos de advertencia.

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Fecha: viernes 26 de junio, de 12:00 a 12:50 horas

Lugar: Foro Lab de Bebidas

Anita Pereyra y Jonathan Rodríguez

Del proyecto Pipicha Santa, ofrecerán la conferencia "Maridajes sin alcohol en un restaurante de autor". Durante la sesión, mostrarán opciones innovadoras para acompañar platillos de autor sin recurrir a bebidas alcohólicas.

Fecha: sábado 27 de junio, de 17:00 a 17:50 horas

Lugar: Foro Lab

Si quieres aprender nuevas maneras de marinar carne, la Expo Gastronómica 2026 tendrá un espacio para hacerlo. Foto: Freepik

¿Qué otras actividades se realizarán en la Expo Gastronómica 2026?

Espacios para profesionales

Como parte de las actividades para empresarios y profesionales de la industria, la expo integrará "Restaurant Experience", dirigida a propietarios de negocios y responsables de compras food service. Aquí, el acceso será únicamente mediante invitación.

Y, adicionalmente, se llevará a cabo la entrega de los Premios Expo Gastronómica, cuyo objetivo es reconocer a integrantes de la industria gastronómica nacional por sus proyectos y acciones relacionadas al desarrollo del sector.

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Concursos gastronómicos

Como parte de la programación, en este evento culinario se realizarán 5 concursos organizados junto con el Club Vatel de México, entre ellos, Disciples Escoffier, Copa Vatel Profesional Culinaria, Championnat du Monde de Pâté-Croûte y la octava edición de la Copa Mexicana de Barismo.

Los visitantes podrán observar el desarrollo de las competencias durante los 3 días de la expo.

La Expo Gastronómica 2026 también contará con concursos en sus tres días de actividades. Foto: Freepik

¡Aparta la fecha! La Expo Gastronómica 2026 se realizará del jueves 25 al sábado 27 de junio en el WTC, cuya dirección es Montecito 38, Colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, CDMX.

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Para asistir, recuerda realizar tu pre-registro a través del sitio https://www.expogastronomica.com.mx/. El acceso será gratis para quienes completen el proceso a más tardar hoy, 24 de junio.

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