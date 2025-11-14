Beber agua gasificada es uno de los placeres gastronómicos más deleitantes. Ya sea para desinflamar el estómago, mejorar la digestión o limpiar tu paladar, este tipo de bebidas son ideales.

Sin embargo, el problema de estas bebidas (cuando no son simples) es el azúcar, los edulcorantes y saborizantes dañinos que puede contener cada lata. Es difícil encontrar opciones saludables para rehidratarse naturalmente.

Es así como nace, Zahui una nueva bebida gasificada, de burbuja elegante y delicadas notas a cítricos como naranja y toronja, que propone una nueva forma de rehidratarse de manera dulce sin dañar nuestro cuerpo.

Lo mejor, es que está hecha por manos de mexicanas que cuidan no solamente el proceso, sino los compuestos de la bebida, pues no contiene calorías, sodio, azúcar, colorantes, edulcorantes ni conservadores.

ZAHUI, la nueva bebida gasificada sabor naranja y toronja libre de sellos. Foto: cortesía.

Burbujas saludables

Zahui se posiciona como la respuesta directa a una necesidad creciente en México: beber ligero, sin sacrificar el sabor ni mucho menos el estilo, y se dirige a las tendencias de cuidar la salud y el bienestar corporal. Además, al ser en lata, tiene una segunda vida al poder reciclarse fácilmente.

Los sabores de Zahui destacan por su perfil limpio y por su sabor natural. Es un producto versátil, ya que lo puede consumir toda la familia, incluso personas que padecen diabetes.

Gracias a su amplitud gastronómica puede servirse en un vaso con hielo, acompañadas de algunas hojas de menta o hierbabuena para exaltar su sabor, o incluso en coctelería con y sin alcohol.

Una marca creada por mujeres mexicanas

Detrás de Zahui están Perla Ealy y Valeria Navarro, dos emprendedoras mexicanas que combinaron sus fortalezas, creatividad y estrategia en una visión clara: ofrecer una bebida saludable que se sintiera libre, moderna y honesta.

Ambas identificaron una oportunidad única: “el mercado necesitaba una bebida con sabor natural y sin ingredientes dañinos, 100% mexicana, libre de sellos y sin componentes perjudiciales para la salud”, explican sus fundadoras.

Para ellas, Zahui es más que una bebida; es una marca que refleja alegría, bienestar, autenticidad y perseverancia, valores que buscan transmitir en cada lata.

¿Dónde probar Zahui?

Si te interesa probar esta bebida gasificada libre de sellos, encuéntrala en:

Peltre

Kids Are Heroes

Greenery

Tenedor del Cielo

Trattoria del Palacio

Click Cacao

Colegio Irlandés

Healthy Boutique

Jin San

Mar de Lima

Grano de Arena

También puedes contactarlas a través de su página web (www.zahui.mx) o sus redes sociales. Tip: si pides por su página web recibirás un descuento de hasta el 10% en tu primera compra.

IG: @zahui.mx

