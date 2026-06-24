Lejos de resultar extraños, los bichos forman parte del imaginario gastronómico de México ¿Quién no ha probado los chapulines, gusanos de maguey o escamoles? Bajo esa premisa, el Festival de Bichos 2026 del Mural de los Poblanos celebra una de las tradiciones más antiguas y fascinantes de la gastronomía nacional: la entomofagia.

La entomofagia es el acto de comer insectos, una práctica alimentaria que forma parte de la historia de nuestro país desde la época prehispánica y que permanece vigente gracias al conocimiento transmitido de generación en generación.

Se llevará a cabo hasta el 30 de junio. Foto: cortesía Mural de los Poblanos

En México existen alrededor de 3 mil 200 especies de insectos y más de 500 son comestibles, forman parte de nuestra biodiversidad, están presentes en los mercados y ocupan un lugar importante en la tradición culinaria del país.

El Festival de Bichos propone una mirada distinta: una riqueza de sabores, texturas y colores que dialogan con la cocina contemporánea y sus múltiples formas de creación.

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¿Qué hay en el menú del Festival de Bichos?

En su onceava edición, el Festival de Bichos del Mural de los Poblanos recibe como invitado a Los Danzantes Coyoacán para presentar un menú rico en sabor, texturas y colores que dialogan con la cocina contemporánea.

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El menú se divide en entradas, tacos, cazuelas, platos principales y postres. Algunos de los platos destacados son la Hoja Santa con Chapulines, los tacos de alacrán, gusano de maguey o chicatana; el arroz con bichos y Flores, Bichos y Mole.

En el arroz con bichos bailan caracoles, escamoles y chapulines, gusanos de maguey, cocopaches, chinicuiles y hormiga chicatana.

El arroz con bichos es un clásico de Los Danzantes. Foto: cortesía Mural de los Poblanos / Carlos León

En Flores, Bichos y Mole, se pueden encontrar gualumbos y tomatillos salteados con escamoles, gusanos de maguey, cocopaches y chapulines servidos sobre un mole de notas herbales, terminando con ceniza de totomoxtle.

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También destaca el mole de chicatana y flor de izote, acompañado de xoconostle y espárragos, cocopaches, gusanos de maguey, chinicuiles y acociles.

Empanadas de bichos y Flores, bichos y mole. Foto: cortesía Mural de los Poblanos

Para acompañar los alimentos, el sommelier Jonathan Robles, recientemente galardonado con el Michelin Sommelier Award 2026, propone un maridaje con mezcal de Los Danzantes y vino Mariatinto del Valle de Guadalupe.

El cierre llega con Frío y cremoso, un postre elaborado con helado de huitlacoche horneado, piloncillo, chapulines y un asiento de mazapán de frijol; que resume el espíritu del festival.

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Por ello, Festival de Bichos recuerda que la cocina es una manera de preservar la memoria; en una época donde la gastronomía se reinventa constantemente, volver a nuestras raíces es, quizás, la manera más auténtica de descubrir algo nuevo.

¿Dónde y cuándo es el Festival de Bichos del Mural de los Poblanos?

El Festival de Bichos 2026 se realizará en Mural de los Poblanos con dirección en Calle 16 de Septiembre 506, en el Centro Histórico de Puebla. Estará disponible durante todo el mes de junio.

Los chefs David Fuentes y Sergio Camacho. Foto: cortesía Mural de los Poblanos

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