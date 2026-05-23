Para la tarde y noche de este sábado, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) prevé lluvias ligeras en siete alcaldías.

Para Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco se prevén precipitaciones con intensidad débil a moderada.

Lee también Van por el retiro de 3 mil ambulantes en el centro histórico

Mientras que en la alcaldía Gustavo A. Madero se pronostican lluvias con intensidad débil.

La SGIRPC recomienda a la población estar alerta a los reportes de su Sistema de Alerta Temprana.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr