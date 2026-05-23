Metrópoli | 23-05-26 | 16:00 | Actualizada | 23-05-26 | 16:00 |

Para la tarde y noche de este sábado, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México prevé en siete alcaldías.

Para , Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y se prevén precipitaciones con intensidad débil a moderada.

Lee también

Mientras que en la alcaldía Gustavo A. Madero se pronostican lluvias con intensidad débil.

La SGIRPC recomienda a la población estar alerta a los reportes de su Sistema de Alerta Temprana.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]