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Para la tarde y noche de este sábado, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) prevé lluvias ligeras en siete alcaldías.
Para Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco se prevén precipitaciones con intensidad débil a moderada.
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Mientras que en la alcaldía Gustavo A. Madero se pronostican lluvias con intensidad débil.
La SGIRPC recomienda a la población estar alerta a los reportes de su Sistema de Alerta Temprana.
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JACL/cr
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