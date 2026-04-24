“Ahorita no hay forma de que yo le de chance al amor”, fue la respuesta tajante de la actriz y cantante Angélica Vale, respecto a la posibilidad de darse la oportunidad de conocer gente e iniciar una nueva relación de pareja, después de que en noviembre pasado confirmara su divorcio con el empresario Otto Padrón, después de 14 años de matrimonio.

“Sé que en algún momento podré cambiar de opinión, pero ahorita no, pero si toca, toca, el chiste es que sigamos siendo una familia y que estemos unidos, que a mis hijos no les falte un papá y tampoco una mamá. A mí me tocó convivir con las parejas de mi papá (Raúl Vale) y creo que soy una persona bastante sensata, entonces eso ya vendrá en algún futuro”, expresó Angélica Vale.

Esta declaración la hizo Angélica en una rueda de prensa que se llevó a cabo anoche en el Teatro de los Insurgentes, después de la función de El fantasma de la ópera, en la cual inevitablemente se le preguntó sobre cómo se encontraba después de haber hecho pública su separación con Otto Padrón.

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“Estoy en un lugar muy hermoso, en donde me estoy disfrutando mucho como ser humano, como mujer, porque luego uno se abandona muchachas, no lo hagan; además estoy con estas dos cosas maravillosas que la vida me dio y que amo profundamente, que son mis hijos, estoy viviendo para ellos una etapa muy hermosa, de cambios que han sido para bien”, dijo Angélica volteando a ver a Angélica Masiel, de 13 años, y Daniel Nicolás, de 11 años, quienes la acompañaron a este evento.

La Vale, como también se le conoce en el medio artístico, explicó que pese a todo se lleva muy bien con su exmarido, porque comprendieron que era mejor estar separados y llevar una buena relación, que juntos con muchos conflictos.

“Es una relación que creo sí va a ser para siempre, porque tenemos estos dos chamacos (sus hijos) entonces vamos a ser socios para toda la vida, porque vamos a estar juntos siempre por ellos, aunque no como pareja, pero sí como seres humanos y como familia”.

Una de las cosas que agradeció Angélica en este momento tan importante de su vida, es el contar con la presencia y apoyo de su madre, la cantante Angélica María, quien estaba sentada a su lado; asegurando que gracias a su cariño ha podido sobrevivir.

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“Mi mamá es mi compañera, mi mejor amiga, mi cómplice, pero además qué orgullo ser hija de Angélica María, porque es una gran mujer en el escenario y fuera de él también”.

Angélica Vale con su hija y su madre Angélica María. FOTO: Sughey Baños/EL UNIVERSAL.

Pero la conductora no sólo cuenta con el apoyo de su madre, también con el de sus hijos quienes tomaron la palabra y llenaron de halagos a su madre.

“Ella es increíble, me ayuda con todo, en la escuela, en mi vida, sin mi mamá no sabría qué hacer, es la número uno en mi vida, me da inspiración, me pone en clases de teatro, hace todo para que un día podamos estar aquí (en el escenario) cantando; somos como hermanas y mejores amigas, no sé qué sería sin ella”, expresó Angélica Masiel con la emoción a flor de piel y a punto del llanto.

Para ella el haber compartido con la gente su divorcio, justo el día de su cumpleaños (11 de noviembre), fue algo liberador, porque desde abril del año pasado ya se encontraban separados, pero no lo habían hecho público.

“Fácil no fue, pero sí una catarsis muy hermosa, ahora ya lo recuerdo así porque sí fue liberador poder decirlo, teníamos muchos meses separados, ya era una decisión tomada, no era nada nuevo, entonces cuando por fin lo puede decir fue para mí un gran regalo de cumpleaños, porque moría de ganas de compartirlo, porque siempre les he contado mi vida y era muy raro no hacerlo con esto”.

Para poder superar de forma sana el rompimiento con su exesposo y adaptarse a su nueva vida, Angélica Vale comentó que la terapia ha sido básica para todos, porque el hecho poder tener a alguien a quien le puedan contar lo que sienten y lo que les está pasando, les ayuda a entenderse un poco más.

Madrinas de lujo

Angélica María, Angélica Vale, sus hijos Angélica Masiel y Daniel Nicolás, amadrinaron la función de este jueves del musical "El fantasma de la ópera", con la cual celebraron 125 mil espectadores, a lo largo de cinco meses que llevan de temporada.

“Se dice fácil 125 mil espectadores, pero créanme es muchísimo en esta época y sobre todo en tan poco tiempo”, expresó el productor Morris Gilbert.

Madre e hija felicitaron a toda la compañía de "El fantasma de la ópera", porque aseguraron que les emocionó el trabajo que todos hicieron en escena, además de que es una producción espectacular, lo que les hizo confirmar que en México hay mucho talento y profesionalismo en el teatro.

“Es tan hermoso ver este tipo de teatro en México, con una nueva producción y una nueva versión, creo que es la primera vez que la veo entera y me emocionó, es una puesta impresionante”, expresó Angélica Vale.

A lo que Angélica María agregó: “No hay palabras, yo estoy emocionada, feliz, gracias por esta noche maravillosa, hasta el que hace el papel más pequeño está fantástico, qué talento ¡bravo!”.

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