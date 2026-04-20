Entre los planes de Ángelica Vale, no está el de pelearse con Otto Padrón, su esposo por 14 años y, de quien se encuentra divorciándose. A cinco meses su separación se hiciera pública, la actriz y cantante afirma que, por el bien de sus hijos, mantiene una relación cordial con su expareja.

La conductora de "Juego de voces" ha sido abierta con el proceso de separación que vive. Si bien, en principio, reconoció que no era una etapa sencilla, pues fue tomada por sorpresa, cuando la noticia comenzó a circular en medios de comunicación y redes, ahora se encuentra más tranquila.

"La Vale" reconoce que, pese a la ruptura, la relación con Padrón es buena y argumenta que, si a lo largo de más de 14 años, su relación se caracterizó por odo, menos por ser confrontativa, no ve el motivo por el que, a estas alturas, que ya no están juntos, comiencen a pelear.

Lee también: Angélica Vale se cura en México

"Después de tantos años juntos y después de habertenido un matrimonio tan bonito, porque fue un matrimonio muy bonito, pues ni modo de ponernos a pelear ya ahorita, a estas alturas, ¿pa´ qué?", dijo a Eden Dorantes.

Aún en las diferencias, Padrón y Vale siguen coincidiendo en una cosa; priorizar el bienestar de sus dos hijos, Angélica Massiel y Daniel Nicolás, pues no quieren que crezcan presenciando discusiones y malentendidos que puedan afectar su desarrollo.

"No es sano para nuestros hijos y, eso, es prioridad para los dos, que nuestros hijos estén bien y estén contentos y así van", destacó.

Lee también: Angélica Vale confiesa que su esposo Otto Padrón se volvió su roomie: "Simplemente se transformó el amor"

No quiso ahondar en el motivo que detonó la ruptura de su matrimonio, pero confirmó que el divorcio sigue en proceso.

Mientras tanto, y mientras ella viaja a nuestro país, para grabar el reality de Televisa, confirma que es el padre de los niños quien está a su cuidado.

"Se quedan en Los Ángeles con su papi, con papá se quedan, no puedo contar mucho, insistio, porque sigo en proceso de divorcio pero estamso bien, mis hijos están bien, que es lo más importante y yendo y viniendo, no hay de otra", remató.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc