La jefa de Gobierno, Clara Brugada, reiteró que esta semana dará a conocer de qué manera su administración reforzará las acciones contra el delito de despojo en la Ciudad de México.

Tras su participación en el Gabinete de Seguridad Nacional que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum, Brugada Molina recordó que su gestión ha tomado acciones para combatir este delito —como elevar las penas a 24 años de prisión contra quienes lo cometan—. Sin embargo, comentó que se buscará “acelerar” la cuestión administrativa.

“En los proximos dias daremos a conocer acerca de los despojos, qué vamos a reforzar como gobierno de la Ciudad para enfrentar ese delito. Ya hemos hecho, hemos logrado que se convirtiera en un delito grave. El delito de despojo con algún agravante puede llegar hasta los 23 o 24 años de prisión. Y de qué manera vamos a acelerar toda la cuestión administrativa para poderlo enfrentar”, dijo.

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El pasado viernes, la mandataria capitalina advirtió que su administración tendrá “cero tolerancia” ante el delito de despojo y adelantó que esta semana presentará acciones para fortalecer la estrategia para combatir este delito.

“En esta Ciudad no vamos a permitir que nadie convierta el hogar de las familias en un negocio criminal. Cualquier interés inmobiliario que pretenda enriquecerse mediante el fraude, el abuso o la ilegalidad nos encontrará enfrente. Así que también decimos con toda firmeza que este delito estará totalmente enfrentado por las instituciones de la Ciudad. No hay tregua, no habrá impunidad ante el despojo”, dijo durante un evento de entrega de viviendas.

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