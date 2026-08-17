Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, exigió que se informen las causas de la revocación de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán, porque no fue por un asunto menor.

“Es el hijo de quien fuera el presidente de México, de la disque transformación. Que hagan públicas las razones, porque nosotros no creemos que haya sido porque se pasó un alto allá en Estados Unidos, ni porque haya estado mucho tiempo de más ahí en Disneylandia, que es en donde viven, entiéndase la metáfora”, dijo.

El panista acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de proteger a López Beltrán al negar que haya investigaciones en su contra o que se inicie una ante las acusaciones que su partido hizo en su contra.

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“Nosotros queremos saber cuáles son las razones y que no diga la presidenta, no se le puede investigar porque no hay ninguna denuncia. Sí, sí, hay una denuncia desde hace más de un año que presentó Acción Nacional y sabemos por los medios de comunicación, no lo está inventando el PAN, apareció en todas las primeras planas, de que aparece en la carpeta de investigación de Huachicol Fiscal, donde salen los hermanos Farías”, explicó Romero.

El presidente nacional del PAN acusó que el expresidente López Obrador estaba enterado de los presuntos delitos que se imputan a su hijo.

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“El hijo es e hizo todo aquello que permitió el padre. No nos vengan a decir que el hijito haciendo sus travesuras y el papá no tenía ni idea, porque el papá fue el que inmortalizó en una de sus mañaneras: Que no nos digan que el presidente no se enteraba, quien lo dijo fue el presidente, López Obrador”, dijo.

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