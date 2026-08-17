Bogotá. El nuevo ministro de Vivienda de Colombia ha recibido una ola de críticas por irse a la playa con su familia en plena crisis por un letal terremoto, cuando miles de personas duermen en carpas o refugios improvisados tras perder sus casas.

El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella atraviesa una prueba de fuego tras el sismo de magnitud 7.4 que golpeó sobre todo al oeste del país tres días después de su asunción, con saldo de casi 300 muertos.

El ministro de vivienda—Jaime Andres Beltrán, el pastorecito mentiroso— de paseo en hotel de lujo mientras cientos de miles de colombianos duermen en la calle.



Cuatro años de infamia pic.twitter.com/di0TT29wZm — Alex Quiñones .•. (@aqmoncaleanowtr) August 17, 2026

El fin de semana y lunes feriado circularon fotografías y videos del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, descansando en una playa del Caribe, en Santa Marta.

Lee también Visita del presidente de Colombia a Buenaventura causa polémica; reportan entrega de balones

La oposición de izquierda anunció que promoverá una moción de censura contra el jefe de la cartera por tomar vacaciones en la actual coyuntura y descuidar la atención a miles de familias que pasan las noches a la intemperie luego de que cerca de 27 mil viviendas quedaran destruidas.

"No estaba de vacaciones", afirma ministro

"Quiero ser enfático en que no estaba de vacaciones, quise compartir unas horas con mi esposa y mis hijos, a los que hace varios días no veía, para inmediatamente continuar con mi trabajo de consolidar las fases de reconstrucción de las zonas golpeadas por el terremoto", aseguró el ministro el lunes en X.

[Publicidad]

Construir viviendas es tan importante como sostener hogares, desde el amor, el ejemplo y el respeto.



Soy ministro de Vivienda, pero también soy un padre de familia presente, comprometido y sensible ante lo que está pasando en nuestro país.



Comparto y entiendo la preocupación… pic.twitter.com/8AAl9V8KlP — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) August 17, 2026

Emergencia humanitaria crece en Colombia

A una semana del terremoto la esperanza de encontrar sobrevivientes bajo los escombros es mínima.

Pero la emergencia humanitaria crece en parques y calles convertidos en refugios a cielo abierto.

Lee también De Chayanne a Piso 21, artistas latinos se unen por Venezuela y Colombia; concierto en Miami recauda fondos para víctimas

[Publicidad]

De la Espriella ha realizado visitas fugaces a las zonas más afectadas, donde anunció subsidios de arriendo para los damnificados.

El domingo visitó Chocó, el departamento más pobre del país, donde se ubicó el epicentro del terremoto. Allí fue criticado por los pobladores por lanzar balones de futbol desde su camioneta blindada con el slogan de su campaña presidencial impreso: "Firmes por la patria".

"Se cayeron 26 colegios, el hospital está colapsado y cómo es posible que la gente reciba un balón", gritaba una persona desesperada, según videos virales en redes sociales. La AFP no pudo verificar la autenticidad de esas imágenes.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/rmlgv