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Fausto Corrales Rodríguez, identificado como testigo clave del secuestro de “El Mayo” Zambada y del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, comparece este jueves ante el juez de control Mario Elizondo Martínez, en audiencia privada.
El juzgador del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, declaró cerrada la diligencia a los medios de comunicación, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), que consideró el asunto de seguridad nacional.
La defensa de Corrales Rodríguez estuvo de acuerdo con la solicitud de la FGR, por lo que la audiencia se realiza a puerta cerrada, una práctica que ya se está costumbre entre los representantes de la FGR.
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Durante la diligencia, se espera que el Ministerio Público del caso haga la acusación formal contra Fausto Corrales Rodríguez, por su presunta responsabilidad en los delitos de encubrimiento y falsedad de declaraciones ante autoridades de procuración de justicia.
Tras ser detenido en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, elementos de la Fiscalía General de la República trasladaron a Corrales Rodríguez al penal de máxima seguridad del Altiplano.
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Según las investigaciones del caso, Fausto Corrales Rodríguez es el testigo clave que acompañó, el 25 de julio de 2024, a Héctor Melesio Cuén Ojeda a la reunión en la que este último habría sido privado de la vida y donde fue secuestrado el capo Ismael “El Mayo” Zambada, en la finca Huertos del Pedregal, a las afueras de la capital sinaloense.
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La FGR presume que el detenido incurrió en una serie de contradicciones en sus declaraciones y habría omitido proporcionar información verídica sobre lo sucedido, con la finalidad de desvirtuar la realidad y engañar a la autoridad, obstaculizando así el esclarecimiento de los hechos.
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